Nicole Kidman sejtelmes választ adott - Ez lehetett az oka, hogy elvált Tom Cruisetól

és Nicole Kidman szerelme tündérmesébe illő volt. A színész volt az, aki felfedezte a különleges szépségű színésznőt, akivel egymásba is szerettek. A vörös szőnyegen senki sem tudta róluk levenni a szemét, és még a munkában is remekül kiegészítették egymást. Ezért is volt olyan sokkoló 2001-ben, amikor bejelentették, hogy több mint egy évtizedes házasság után elválnak.

Az okot azóta sem árulták el, így többen arra tippeltek, hogy az akciósztár vallási nézeteivel nem tudott azonosulni az Oscar-díjas színésznő. Mások szerint a Tágra zárt szemek című film forgatásán hidegültek el egymástól, amelynek története pontosan a házasságban fellépő hűtlenségről szól. A filmet másfél évig forgatták és mindkettőjük lelkiállapotára kihatott a folyamatos munka.

Nem tudom, mit mondjak még. Talán nem vagyok képes visszatekinteni és boncolgatni. Vagy egyszerűen nem is vagyok hajlandó.

Már biztos! Nem kell sokat várni Tom Cruise űrben forgatott filmjére Életmód Nem érdekel Elolvasom

Ebből többen is arra a következtetésre jutottak, hogy olyan sokat voltak együtt, hogy egyszerűen elmúlt a szerelem közöttük. A válásukról akkoriban szinte semmit sem mondtak, ahogy most is igen szűkszavú volt a színésznő, aki a film forgatásáról azért megosztott néhány emléket:

A legnagyobb rendezővel dolgozhattunk együtt és megismerhettük az életünket. Élveztük azt az életet a forgatások alatt.

Kidman és Cruise a válásuk után is igyekeztek jó kapcsolatot ápolni egymással két örökbefogadott gyermekük, Isabella és Conor miatt. Azóta a színész Katie Holmestól is elvált, míg Nicole boldog házasságban él Keith Urban zenésszel.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárok jártak jól a válásukkal, akkor kattints a galériára!

Galéria / 7 kép Nők, akiket gazdaggá tett a válás Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria