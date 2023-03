Tom Cruise múlt héten 70 évesnek nézett ki, most pedig 30-nak - mi történik az arcával?

idén kihagyta az Oscar-gálát, ami rengeteg találgatásra adott okot. Sokan rögtön azt gondolták, hogy Tom el akarta kerülni a kellemetlen helyzetet, hogy a vörös szőnyegen összefusson volt feleségével Nicole Kidmannel és annak párjával.

Bár Nicole Kidman és kapcsolata és válása a mai napig az egyik legmeredekebb sztori Hollywoodban, mégsem valószínű, hogy ennyi év után a színész kihagyta volna az eseményt, ahol őt is ünnepelték, csupán emiatt.

Sokkal valószínűbb az, hogy azért nem tudott megjelenni, mert épp a Mission: Impossible: Leszámolás – Második rész című moziját forgatta Angliában. Pedig sokan várták, hogy láthassák a vörös szőnyegen, már csak azért is, mert legutóbb a 95. Oscar-díjra jelöltek ebédjén a The Beverly Hiltonban teljesen máshogy nézett ki, mint korábban. mindig adott a kinézetére: sportol, egészségesen táplálkozik és rendszeres kozmetikai kezelésekkel is igyekszik küzdeni az idő múlásával. Utóbbit valószínűleg kicsit túlzásba is vitte legutóbb.

Mi történik arcával?

A színész kihagyta az Ocart, de arra sikerült időt szakítania, hogy Londonba utazzon és részt vegyen Michael Caine születésnapi buliján. Caine 90. születésnapját ünnepelte, Tom Cruis-zal pedig a 2002-es Austin Powers – Aranyszerszámban című filmben szerepeltek együtt és azóta is szoros barátságot ápolnak.

Természetesen most is készült néhány fotó -ról és mindenki nagy meglepetésére eltűnt az arcáról a puffadtság és a sápasztó narancsos szín is. Cruise kisimultabb mint valaha! Lehet, hogy helyrehozták a legutóbb elszúrt kozmetikai kezelést, vagy csupán a smink volt előnytelen? Az biztos, hogy most jó néhány évet letagadhatna.

