Tökéletes lagzira készül Gwen Stefani és Blake Shelton - fény derült a részletekre is!

Ha minden jól megy, igazi sztáresküvővel indul 2021. Gwen Stefani és Blake Shelton ugyanis azt tervezik, hogy még az év elején kimondják egymásnak a boldogító igent.

Az 51 éves énekesnő és 44 éves zenész kedvese októberben, 5 év együttlét után jelentette be eljegyzését. 2021 elején pedig megejtenék a lagzit. Azért vártak eddig, mert Gwen és előző férje, Gavin Rossdale ugyan papíron elváltak, de csak mostanában kerül sor az egyházi válásukra is.

"A Vatikán informálisan már jelezte, hogy Gwen kérelme Gavinnal kötött házasságának megsemmisítésére teljesül, ám hivatalosan még nem készültek el a papírok, de minden jel arra utal, hogy megoldható lesz, hogy Gwennek katolikus esküvője legyen Blake-kel" - mesélte egy bennfentes.

Ez azért fontos az énekesnőnek, mert nagy tervei vannak: Blahe Sheltonnal is tartanának egyházi esküvőt, és nem is akárhol. Blake Shelton állítólag maga épített egy kis kápolnát az oklahomai birtokán - mi más lenne ez, ha nem a szerelem jele. A pár ismerőse azt is elmondta, hogy 2021 legelejére tervezik az egybekelést.

Reméljük, összejön nekik!

