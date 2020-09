Tokár Tomi átélte minden szülő rémálmát: 3 hónapos kisfia kórházba került

Az RTL Klub műsorvezetője, Tokár Tamás és felesége, Kovács Dorottya három hónapja lettek szülők, a kis Andris mindennapjairól pedig azóta is örömmel sztorizik a pár. Míg Dóri a cuki baba-mama fotókkal és történetekkel szórakoztatja a rajongókat, addig Tomi inkább a tőle megszokott humoros bejegyzésekkel csal időről időre mosolyt az arcunkra. Legutóbbi posztja azonban igen komoly lett, pont, ahogy a téma is megkívánja. Itt mondott ugyanis köszönetet a János Kórház dolgozóinak az áldozatos munkájukért. Kiderült, hogy a kisfia múlt héten kórházba került, de szerencsére mostanra újra jól van, már haza is engedték, a család pedig ismét együtt lehet.

Tomi és Dóri első házassági évfordulója épp három nappal korábban volt, így a követőik már akkor kérdezősködni kezdtek, hogy mi történik velük, amikor egy-egy posztban árulták el, hogy ezt a bizonyos napot most nem együtt töltik. Egy ilyen megpróbáltatás sosem könnyű, azonban mindkettejük írása arról tanúskodik, hogy az elmúlt napok eseményei csak még szorosabbá és erősebbé tették az amúgy is sziklaszilárd lábakon álló szerelmüket.

