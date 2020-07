Megszületett Tokár Tomi első gyermeke: „Egy új fejezet kezdődik az életünkben”

Az RTL Klub műsorvezetője és influenszer felesége tegnap este jelentették be, hogy épen és egészségesen jött a világ kisfiúk, aki az András nevet kapta a szüleitől. A pár egy ennivaló képet is megosztott a közösségi oldalaikon, amelyen jól látszik, hogy Tomi már most rajong a kisfiáért. A kép alá a következő cuki szöveget írta:

Erre nincsenek szavak!❤ ÚJ ÉLET, APA LETTEM! Később majd mesélek, de most sürgősen énekelnem kell neki. Mindenki jól van, köszönjük a rengeteg üzenetet! Andris On Board

A producerként is dolgozó tévés természetesen végig bent volt gyönyörű felesége mellett a szülőszobában, így szerencsére tényleg apás szülés volt, ahogy eltervezték. A párt egyébként sokan a Nyerő Páros című műsorból ismerik, ahol az egész országnak bebizonyították, hogy tényleg egymásnak lettek teremtve. Dóri és Tomi a nászútja előtt tudták meg, hogy szülői örömök elé néznek:

Érdekes, de én már előbb tudtam, mint Dóri. Szó szerint megéreztem, hogy terhes, főleg miután a második hét elteltével olyan dolgokat vett észre magán, amiből már lehetett sejteni, hogy babánk lesz. Sok férfival ellentétben én nem kaptam sokkot. Óriási boldogságot éreztem, hogy egy új fejezet kezdődik az életünkben.

- árulta el pár hete a tévés a vele készült interjúnkban, aki szeretné ha kisfia mindent megkapna tőle és igazi apa-fiú kapcsolat alakulna majd ki köztük.

A jóképű műsorvezető nagyon büszke édes kisfiára, akit ő látott először. Bár a hírt csak tegnap közülték, a pici Andris előző hétvégén született meg, aki már otthon pihen szüleivel.

A JOY nyári lapszámában egy hosszabb interjút is olvashattok a műsorvezetővel, aki nemcsak a babavárásról, hanem az apaságról és a terveiről is sok mindent elárult nekünk.

forrás: JOY magazin