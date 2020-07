Tokár Tomi felesége kegyetlen őszinteséggel mesélt szülése komplikációiról

Mint ahogy már beszámoltunk róla, június végén megszületett Tokár Tomi és Kovács Dorottya - vagy ahogy sokan ismerik, Chloe From The Woods - kisfia, Andris. A pár már nagyon vágyott arra, hogy szülők lehessenek, a rajongók pedig végigkövethették a gyermekvárás minden pillanatát mind Tokár Tomi, mind felesége YouTube csatornáján. Az sem volt titok, hogy Dóri terhessége kicsit elhúzódott, és a kis Andris olyan jól érezte magát az anyukája pocakjában, hogy nem igazán siettette a dolgot, a pár pedig már minden, de tényleg minden létező praktikát bevetett, ám próbálkozásaik sikertelennek bizonyultak.

Dórinak végül orvosa javaslatára be kellett feküdnie a kórházba, hogy mesterségesen indítsák be nála a folyamatot, ez pedig sajnos nem úgy alakult, ahogy azt eltervezte, sőt, már a kórházba jutással is akadtak problémáik. Persze a lényeg így is az, hogy végül a kis Andris épen és egészségesen a világra jött, szülei pedig nagyon büszkék lehetnek rá, hisz igazán gyönyörű kisbaba.

A nehézségekről azonban Dóri és Tomi most a tőlük megszokott kíméletlen őszinteséggel mesélnek, Dóri YouTube csatornájára már fel is került a szüléstörténetének első része, a sorozat pedig hamarosan folytatódik.

Tudtad? A JOY nyári lapszámában egy hosszabb interjút is olvashattok Tomival, aki nemcsak a babavárásról, hanem az apaságról és a terveiről is sok mindent elárult nekünk.