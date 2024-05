Teljesen eltünteti a tokát és feszesíti a nyakat ez a 3 egyszerű gyakorlat: napi öt percet kell rászánnod

A toka kialakulásához több tényező is hozzájárul, egyrészt a genetika is befolyásolja, másrészt a mindennapos szokások. A napégés, a dohányzás és az egészségtelen étrend, de még a stressz is hatással van rá. És persze az öregedés folyamata is, a bőr ugyanis az évek előrehaladtával veszít a rugalmasságából, megereszkedik és a toka kialakulásához vezethet. Szerencsére azonban nincs minden veszve, ha ez a folyamat elindul, számos gyakorlattal lehet feszesíteni ezt a területet is. Az alábbiak nemcsak ahhoz járulnak hozzá, hogy eltüntethesd a tokád, de sokkal szebb lesz az állad környéke összességében, ha napi 5 percet szánsz rá.

Az alábbi lépések gyakorlásából áll:

Nyelv visszanyomása

Épp úgy, ahogy a tested esetében az izmokat edzed, itt is ugyanarról van szó, csak épp arcizmokról beszélünk. Ez a gyakorlat eltünteti a tokát, feszesíti a nyak területét.

Hajtsd össze a nyelved és érintsd meg a szájpadlásod a nyelved végével. Most nézz fel a plafonra és tartsd így a fejed. Számolj el 20-ig, közben tartsd ki a pózt. Ismételd meg a lépéseket háromszor.

Állkapocs kiemelése

Ez a gyakorlat hozzájárul az állkapocs élének kiemeléséhez, miközben az egész területet edzi. Használhatod a kedvenc arcolajadat is közben, ez segíteni fog, hogy még jobb érzés legyen a bőröd számára.

A nagyujjaidat helyezd közvetlenül az állkapcsod alá, a mutatóujjaidat pedig hajlítsd be és helyezd a csont fölé. Ezután kezd el le- és felhúzogatni az ujjaidat ezen a területen, egy kis nyomás gyakorlásával együtt. Ismétled meg a gyakorlatot 20-szor. Extra tipp: kissé hajtsd hátra a fejed, miközben a gyakorlatot végzed

Csók a levegőben

Egy erőteljes gyakorlat, ami gyönyörű állat eredményez.

Kezdd úgy a gyakorlatot, hogy csókra húzod a szád, mintha meg akarnál valakit puszilni. Ezután nézz ki egy pontot a plafonon és a fejedet is emeld abba az irányba. Akkor van jó pózban a fejed, ha érzed, ahogy a nyakad húzódik. Ezután engedd el a szád, majd újra húzd puszira, és ezt ismételd meg 20 alkalommal. Próbáld olyan magasra nyújtani az ajkaidat, amennyire csak tudod. Ismételd meg ezt a kört három alkalommal.

