Minden évben négy tízmilliószoros nap van, és bár még csak 2020 derekán járunk, máris itt a harmadik különleges alkalom. Ezeken a napokon minden teremtés tízmilliószoros erővel hat, magyarán bármi amire aznap gondolsz, a megnyilvánulásaid, a tetteid mind-mind tízmilliószorosan hatnak másokra, valamint hatnak vissza rád is. Éppen ezért különösen fontos, hogy ezt az erős energiát a lehető legelőnyösebben használd ki! Ha nem is vagy feltétlen spirituális beállítottságú személy, akkor is érdemes egy picit jobban fókuszálnod a mai napon a jóra. Reggel, miután felkeltél adj hálát legalább tíz dologért az életedben. Ne kapkodj, ne rohanj, élvezd ki a reggelt, amennyire csak tudod. Hívd fel egy szerettedet, egy barátodat, és nevessetek egy nagyot! Ezek apróságok, de tökéletesen megágyaznak egy pozitív napnak, amire most szükséged van, ha szeretnél célt érni. Aki pedig ennél is tovább menne, annak érdemes beiktatnia egy vezetett meditációt (akár online, vagy applikáción keresztül), illetve minél több időt a természetben tölteni, és csakis a jóra fókuszálni.

A mai napon túl, 2020-ban még egy alkalommal lesz tízmilliószoros nap: november 7-én.

Ezzel a gyakorlattal tovább fokozhatod a sikert:

Szerezz be néhány fehér gyertyát, ami a tisztaságot jelképezi. Gyújtsd meg őket, tegyél be egy kellemes zenét (aki igazán pro, annak érdemes egy próbát tennie a Solfeggio Frequencies-zel) és vegyél elő papírt, valamint tollat. Írd le azt, hogy pontosan mire is vágysz, mit szeretnél, de tedd mindezt úgy, mintha már a tiéd lenne. Fontos, hogy csakis pozitív kijelentések legyenek ezek pl. „Kreatív és sikeres vagyok a munkámban”, „Egészséges vagyok”, „Boldog párkapcsolatban élek”, „Dúskálok az anyagi javakban”. Kutatások bizonyították, hogy a kézzel papírra vetett gondolatok sokkal jobban épülnek be a gondolatinkba, így nem érdemes időt spórolni azzal, hogy csupán a telefonodba pötyögöd be ezeket a gondolatokat. Ha megvagy, nincs más dolgod, mint hogy átadd magad az érzésnek, hidd el, hogy amiket leírtál, az már mind meg is valósult, képzeld el, mit éreznél, ha minden vágyad valóra válna és hagyd, hogy átjárjon a boldogság édes érzése.

Legyen csodaszép napod!

