A legnagyobb titokban született meg Jessica Biel és Justin Timberlake második gyermeke

Tavaly év végén robbant a hír, hogy a jóképű énekes egy kosza estén félrelépett, majd nem sokkal később a nyilvánosság előtt kért elnézést feleségétől, től. A pár akkor úgy tűnt, hogy viszonylag gyorsan túl tudott lépni a botláson, azóta pedig minden lehetőséget megragadnak arra, hogy a fontosabb események alkalmával a nagyközönséggel is tudassák, minden rendben van köztük.

Három hónappal hűtlensége után Justin Timberlake a következőt üzente feleségének Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Most azonban sikerült mindenkit meglepniük, hiszen a Daily Mail információi szerint a sztárpár családja a múlt héten egy újabb gyermekkel bővült. Úgy tudni, hogy a színésznő édesanyja, Kimberly Conroe volt az, aki segített nekik az újszülött körüli teendőkben az első napokban, valamint már azt is tudjuk, hogy a most 5 éves Silas Randall után, ismét egy kisfiúval bővült a családjuk.

Mindenesetre nagyon ügyesen sikerült titkolniuk Jessica terhességét, ugyanis március óta nem készült a színésznőről teljes alakos fotó, sőt a közösségi médiában is egyre kevesebbet mutatkoztak. Mondhatnánk, hogy gyanúsak voltak, de sokkal inkább a koronavírus miatti visszahúzódást lehetett érzékelni rajtuk is, ahogy sok más hírességen. Alig várjuk, hogy láthassuk a legkisebb családtagot!

Gratulálunk!

Galéria / 9 kép Sztárgyerekek, akik megnyerték a genetikai lottót Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria