Mindig is jó volt olyan sorozatot nézni, ahol egy magát rejtegető, kilétét fel nem fedő személy folyamatos górcső alá veszi a szereplőket és rejtegetnivalójukat, illetve magánéletük piszkos részleteit kiírva felfedi az igazságot. A titkos posztolók – származzanak bármilyen korból is – izgalmasan felpörgetik egy-egy sorozat történetét, melyet teljes homályba burkolózva még mi, nézők is sokszor körmünket rágva ülünk végig.

A Bridgerton család Lady Whistledownja tipikus megtestesítője ennek a karakternek, hiszen álláspontját sosem rejti véka alá, mindenkiről mindent megír friss híreiben. Naprakészen tartja az egész várost a különböző bálokon és összejöveteleken történt eseményekről, fanyar humorával és őszinte megjegyzéseivel pedig senkit sem kímél, még a királynét sem. Bárkiről is legyen szó és bármilyen kínos is legyen a pletyka, a társadalom különböző rétegeiből származó népek mindegyike csüng Lady Whistledown szavain, és vannak olyanok is, akiknek feltett szándéka, hogy leleplezik a titkos írót.

Mára már tudjuk, hogy a „nyájas olvasót” felcsigázó Lady Whistledown nem más, mint Penelope Featherington, ám a Bridgerton sorozat legtöbb szereplőjének számára ez még mindig valódi rejtély. Izgatottan várjuk a harmadik évad végkimenetelét, ahol Penelopenak új kihívással kell szembenéznie: egyensúlyba kell hoznia Whistledown csontig hatoló élces megjegyzéseit saját szerelmi életével és a házassági piacon tett erőfeszítéseinek kísérleteivel.

Olvasd el galériánkban, milyen egyéb sorozatokban találkozhatsz titkos posztolókkal és pletykagyártókkal!

Az InStyle magazin írása.