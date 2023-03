Ez most a legnagyobb trend a TikTokon: a kedvenc Taylor Swift albumodból kiderül, milyen könyvek passzolnak hozzád

számtalanszor beírta már magát a zenetörténelembe, legutóbb azért, mert összeomlott miatta a Ticketmaster weboldala. Képzeld, majdnem 4 millió Swiftie akart egyidőben jegyet szerezni elővételben a 2023 márciusában induló The Eras Tour elnevezésű turnéra. Sőt, az énekesnő a technikai probléma ellenére is rekordot döntött az értékesítésben: huszonnégy óra alatt több mint kétmillió fanja zsebelhetett be egy virtuális belépőt a közelgő fellépéseire. tehát kétségtelenül korunk egyik legsikeresebb és legmeghatározóbb előadója, aki persze a popkultúrára is igencsak nagy hatással van. A TikTokon például egyre népszerűbb a #taylorswiftbooks hashtag: ezt olyan videókhoz fűzik hozzá a Swiftie-k, melyekben összekötik két szenvedélyüket, azaz et és az olvasást. Képzeld, minden Tay albumhoz olyan köteteket párosítanak, amelyeknek az adott lemezhez hasonló a rezgésük, mondanivalójuk.

Ez egyébként már csak azért sem meglepő, mivel maga az énekesnő is hatalmas könyvmoly. (Fun fact: John Green az egyik kedvenc szerzője.) Tudtad, hogy a „tolerate it” című számát Daphne Du Maurier „A Manderley-ház asszonya” kötete inspirálta? És azt észrevetted már, hogy az „Invisible String” és a „Mad Woman” dalaiban is utalt Charlotte Brontë klasszikusára, a Jane Eyre-re? Ezenkívül még az sem kizárt, hogy egyszer majd egy regényt is a kezünkben tarthatunk, mivel már tizenévesen is írt egy közel 400 oldalas könyvet az életéről és a barátairól – és a dalszövegeit is egyedi történetmesélési stílus jellemzi. Ám addig sem kell unatkoznod, amíg Taylor első művére vársz: csak keress rá a #taylorswiftbooks hashtagre és csekkold, mit ajánlanak neked a fanok a kedvenc Taylor-albumod alapján. (Vannak TikTokerek, akik a lemezeken található dalok mindegyikéhez javasolnak egy-egy könyvet.)

A „Midnights” korong számait például olyan pillanatok és emlékek ihlették, amelyek miatt Tay gyakran álmatlanul forgolódott éjszakánként. Ha ez az az album, amivel a leginkább tudsz most azonosulni, akkor Matt Haig „Éjfél Könyvtár” (The Midnight Library) című könyvét máris felírhatod az olvasmánylistádra. A szerző ugyanis hasonló témákat feszeget, mint az énekesnő a lemezén: azt, hogy mi történhetett volna másképpen az életünkben, ha nem azokat a döntéseket hozzuk meg, amiket egyébként megtettünk. (Már magyarul is olvashatod a regényt a Gabo Kiadó gondozásában.)

Inkább az „evermore” lemez áll a közelebb most a szívedhez? Ebben az esetben Sally Rooney „Normális emberek” című kötetét neked találták ki! A mű két főszereplője, Connell és Marianne még a középiskolában kerülnek közel egymáshoz, ám hiába tagadhatatlan a vonzalom és a kötelék kettőjük között, időről időre mégis elsodródnak egymás mellől a makacsságuk miatt. Ennek az éveken át tartó vágyódásnak pedig aligha találhatnál jobb háttérzenét az „evermore” számainál, amelyek úgyszintén múltbeli kapcsolatok elé tartanak tükröt a szövegeikben. (Sally Rooney bestsellerét a 21. Század Kiadó kínálatában találhatod meg.)

Irány a TikTok és keresd meg a kedvenc Tay-korongodat, hogy megtudhasd, melyik könyvvel kell bekuckóznod legközelebb!

