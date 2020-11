The Weeknd is a legnagyobbak közé került - Ő lesz a 2021-es Super Bowl félidős show-jának fellépője

Ugyanis, aki megkapja ezt a nem mindennapi lehetőséget tényleg a karrierje csúcsára ért, hiszen csak a legjobb és legtöbbet érő sztárok léphetnek fel az év egyik legnagyobb sporteseményének színpadán. Tavaly Jlo és Shakira rázta fel a hangulatot, most pedig az NFL hivatalosan is bejelentette, hogy a 2021. február 7-én megrendezésre kerülő 55. Super Bowl félidei show-jában a három Grammy-díjat nyert kanadai énekes, The Weeknd lép majd fel. Sajnos a járvány miatt még számos felmerülő kérdésre kell választ találniuk a szervezőknek, így még az sem biztos, hogy a zenész fellépését élőben lehet-e majd látni, ahogy azt sem tudni biztosan, hogy lehetnek-e szurkolók a Raymond James Stadionban.

A 30 éves sztár természetesen nagyon boldog és büszke:

Azon nőttünk fel, hogy néztük a legnagyobb előadókat a Super Bowlon, amiről csak álmodni lehet. Igazán megtisztelve érzem magam, és nagyszerű érzés, hogy én állhatok majd ennek a híres színpadnak közepén.

Az énekes nagy valószínűséggel olyan nagy slágereket fog előadni a Super Bowlon, mint a Pray for me, a Starboy vagy éppen a Blinding Lights.

