Érkezik a Netflix sikersorozatának új évada: Már láthatod az előzetest!

Állítólag még az első évadnál is sokkal izgalmasabb és fordulatosabb lesz a Netflix nagy kedvencének, a The Umbrella Academy című sorozatának második évada. Tavaly kiderült, hogy tényleg érkezik az új évad, most pedig már azt is lehet tudni, hogy július 21-től izgulhatod végig a friss epizódokat.

A Stranger Things rajongóinak nagy örömére egy kis retró életérzést csempésztek a sorozatba, hiszen egy jelentős időugrás történik Gerard Way (a My Chemical Romance énekese) szuperhősös műsorában. Épp emiatt az idő tekergetés miatt nem igazán lesz sok jelenet az Akadémia eddig ismert épületében, azonban tuti, hogy mind a 7 Hargreeves tesó, és az őket alakító színész, azaz Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), David Castañeda (Diego), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), Aidan Gallagher (Number Five) és Justin Min (Ben) visszatér.

The Umbrella Academy: a Netflix legújabb sorozata, amiért most mindenki megőrül Életmód Nem érdekel Elolvasom

Már meg is nézheted az előzetest!

Ha pedig még nem ismered a sorozat sztoriját, és csak most kezdenéd el, gyorsan pörgesd le az első évadot, amelynek alaptörténete szerint 43 szuperképességgel rendelkező baba születik olyan anyáktól, akik előző nap nem is voltak várandósak. Egy gazdag férfi úgy dönt, hét gyermeket örökbe fogad és segít kihasználni a képességeiket az Umbrella Academy falai között. Mire felnőnek, kiderül, hogy mindannyian lelki problémákkal küzdenek, mert fogadott apjukat csak az eredmények érdekelték, nem is mutatta ki szeretetét feléjük.

Ha te is imádtad a Tuti Gimit, Chad Michael Murray Instagram-posztját látnod kell Sztárok Nem érdekel Elolvasom