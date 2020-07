Ha most meg kellene mondanod, mi volt gyerekkorod kedvenc mesesorozata, valószínűleg nem lennél egyszerű helyzetben. Na nem azért, mert annyira kevés jó rajzfilm volt akkoriban, épp ellenkezőleg: a 90-es és 2000-es évek idején annyi szuper sorozat készült, hogy legszívesebben fel sem keltünk volna a tévé elől!

A Született kémek című mesesorozat biztosan ott van a te listádon is, hiszen ez volt az a rajzfilm, ami bár lányoknak készült, még a fiúk is imádták nézni! Már 19 év telt el azóta, hogy legelőször adásba adták a kémes történetet, és ha te is mindig lelkesen vártad Clover, Alex és Sam legújabb küldetését, ezt a tesztet muszáj kitöltened! Az alábbiakban ugyanis megkaphatod a választ arra, vajon te melyik Született kém vagy a személyiséged alapján:

És ezeket a népszerű anime sorozatokat te is nézted anno?

