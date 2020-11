4 testrész, amit tuti, hogy eddig te is rosszul tisztítottál

Az ember köldökében nagyjából 2300 fajta baktérium képes megélni, a körmökről már inkább ne is beszéljünk... Vajon megfelelően tisztítod a tested minden részét, hogy ezek a csúnya bacik ne telepedhessenek meg? Fogadjunk, hogy nem!

Eláruljuk, hogy melyikek azok a testrészeid, amiket teljesen máshogy kell tisztán tartanod, mint gondoltad.

Köldök

Van, aki rosszul csinálja, de a legtöbben sehogy. Egy amerikai felmérés szerint az emberek fele nem is foglalkozik vele, pedig nagyon is kellene. Fontos, hogy heti egyszer kitisztítsd a baktériumok ellen a köldöködet, mégpedig egy alkoholba vagy alkoholos arctisztítóba mártott vattás fültisztítóval. Igyekezz erre a területre a testápolót sosem bejuttatni, mert zsíros lerakódást okoz a bőrön.

Könyök

A könyököd szinte állandóan látszik, csak te nem nézed, hiszen hátul van. Fontos, hogy mások tisztának és ápoltnak lássák, erre pedig tökéletes módszer, ha heti egyszer egy bőrradírral átradírozod. Nagyjából egy percig óvatosan dörzsöld a bőrradírokkal, majd mosd

Fejbőr

Oké, oké, hogy rendszeresen mosod a hajad samponnal, de a fejbőrödet is jól tisztítod? Kéthetente érdemes a fejbőrödet is átradírozni, hogy eltávolítsd az elhalt bőrdarabokat, amiktől gyorsabban zsírosodhat is a bőr. Öblítsd át a fejedet tiszta vízzel, majd radírozz, majd jöhet a sampon és a kondícionáló.

Hát

Attól, hogy te nem látod, még nagyon is koszos tud lenni a hátad. Mivel nehezen éred el, nem is tudod olyan könnyen megtisztítani, mint például a lábadat. Érdemes beszerezned egy hátmosó kefét, amit a közhiedelemmel ellentétben nem vizesen, hanem szárazon érdemes használnod. Ez eltávolítja a szennyeződést és a bőrdarabokat, ezután jöhet a vizes öblítés, és minden héten egyszer egy peeling, amit egy törölközővel keresztbe húzogatva, dörzsölgetve tudsz elvégezni.

