A legnagyobb mítoszok a várandósság alatti sportról a szakember szerint

Ha babát tervezel vagy esetleg már tudod is, hogy várandós vagy, akkor biztos azt sem tudod, merre áll a fejed, annyi szabály van, amiről azt mondják, ilyenkor be kell tartani. Mindenre figyelni kell, az étkezésre, az alvásra és persze a mozgásra is.



Utóbbival kapcsolatban azonban nagyon sok tévhit kering, olyan mítoszok, amelyekkel már rég leszámolt a tudomány. Tudd meg, kismamaként hogyan eddz úgy, hogy neked és a babádnak jó legyen! Ha így teszel, csökken a koraszülés, a terhességi cukorbetegség, a terhességi magas vérnyomás és a túlzott súlygyarapodás esélye.

Olvasd el galériánkban, milyen mítoszok keringenek a mai napig az interneten arról, hogyan szabad és nem szabad sportolni várandósan!

Galéria / 5 kép 5 mítosz a terhesség alatti sportról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria