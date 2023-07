A színlelés megváltoztathatja az életünket? Egy új kutatás lenyűgöző dologra világított rá

Megfigyelted már, milyen reakciót vált ki belőled, amikor megdicsérnek, vagy valamilyen sikert érsz el a munkahelyeden? Nem nehéz kitalálni, valószínűleg te is kihúzod magad, szinte sugárzik belőled az önbizalom, és bár nem tudatosan, de azt közvetíted a külvilág felé a testtartásodon keresztül, hogy büszke vagy magadra. De mi történik akkor, amikor hibázol vagy elszégyelled magad? Pontosan az ellenkezője: összehúzod magad, megpróbálsz minél kisebb teret elfoglalni, és szinte igyekszel láthatatlanná válni. Mindez önkéntelenül megy végbe, természetességét pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy a sportoló, aki elsőként ér célba, az ég felé emeli a kezeit és a fejét, mintha V alakot formálna vele. A szakemberek azoknál az egyéneknél is megfigyelték ezt a reakciót, akik vakon születtek. Az tehát cáfolhatatlan tény, hogy az érzelmek befolyásolják a testtartást, de vajon ez fordítva is igaz?

A színlelés pszichológiája

Kutatók régóta vizsgálják a kérdést, így rengeteg tanulmány született az évek alatt a témában. Alfred Adler osztrák pszichiáter már az 1920-as években is alkalmazta a színlelést a terápiái során. A szakember úgy gondolta, hogy ha a páciensei gyakorolnak bizonyos viselkedési mintákat, mondjuk, napi szinten empatikusan cselekszenek és magabiztosan hoznak döntéseket, akkor előbb-utóbb ilyenné is válnak. Fritz Strack német szociálpszichológus 1988-ban egyenesen azt szerette volna kideríteni, hogy kamu mosolygással valóban boldogabbak lehetünk-e. A kísérletében részt vevő alanyok egy csoportja úgy tartotta a szájában a ceruzát, hogy az mosolyra húzta azt, míg a csoport másik része egyáltalán nem tudta elnevetni magát. Végül kiderült, akik erőltetett mosollyal nézték a képeket, szórakoztatóbbnak találták azokat.

A téma egyik ismert szakértője, Amy Cuddy amerikai szociálpszichológus sikerkönyvében foglakozik a jelenséggel, állítja, a „fake it untill you make it”, vagyis a „tégy úgy, míg olyanná nem válsz” tényleg működik. A szakértő egy percig sem akarja elhitetni, hogy ha gazdagnak tetteted magad, akkor egy ponton vagyonos ember lesz belőled, csupán arra helyezi a hangsúlyt, hogy apró trükkökkel képes lehetsz befolyásolni a pillanatnyi érzelmeidet, mondjuk, stresszes helyzetben instant önbizalomhoz juthatsz. Elmondása szerint ehhez csak néhány trükköt vagy épp egy helyes testtartást kell elsajátítani, és máris könnyebben veszed az akadályokat:

Ha felturbóznád az önbizalmad

Másold le: képzeld el Wonder Womant, amint enyhe terpeszben, csípőre tett kézzel áll, és utánozd le. Ezt nevezi Amy szuperhőspóznak.

Így működik: egy harvardi kutatás szerint ha 2 percig így teszel, 8%-kal növeled a tesztoszteron-, míg 25%-kal csökkented a stresszhormonszintedet. Jól jöhet állásinterjú, egy nehéz meeting vagy prezentáció előtt, ugyanis bátrabbnak fogod magad érezni tőle.

Ha egy kis boldogságra vágysz

Másold le: biztosan vannak a környezetedben olyan beszédes, könnyen barátkozó és kifelé forduló nők és férfiak, akik szeretnek a középpontban lenni. Figyeld meg, mi jellemzi őket, és próbáld meg utánozni az extrovertált viselkedést.

Így működik: egy 2020-as amerikai tanulmány rámutatott, hogy ha extrovertáltnak tetteted magad, az növeli a boldogságot, és a pozitív érzelmek megtapasztalásának élményét. Egy-egy meeting vagy szereplés erejéig megéri bevetni a trükköt, de hosszú távon fárasztó lehet, és ellenkező hatást válthat ki.

Ha legyőznéd a stresszt

Másold le: épp egy nehéz problémát szeretnél megoldani, ami sok idegeskedéssel jár? Az ölelés segíthet megnyugodni. Ha nincs a közeledben a pasid vagy a barátnőd, akkor saját magadat is megölelheted. Mindössze 30 másodpercre van szükséged, hogy megérezd a változást.

Így működik: szakemberek szerint a másik ember illata instant nyugalmat áraszt az agy felé, éppúgy, ahogy az ölelés, ami csökkenti a stresszhormon szintjét a szervezetben.

Ha megoldanál egy problémát

Másold le: ehhez a trükkhöz mindössze arra van szükséged, hogy felállj az asztaltól, és elkezdj hátrafelé lépkedni.

Így működik: ismered a klisés mondást, miszerint egyet hátrébb kell lépni, hogy meglásd a nagyobb képet, és beugorjon a megoldás? Holland kutatók korábban élesben is tesztelték az elképzelést: a kísérletben résztvevők egy részénék előre, míg másik részének hátrafelé kellett sétálnia, mielőtt kitöltött egy tesztet. Kiderült, azok az egyének teljesítettek jobban, akik fordítva lépkedtek, mert az beindította az agy problémamegoldó képességét.

+1 Ha empatikusabb lennél

Másold le: ha előre tudod, hogy olyan emberrel kell beszélned a nap folyamán, akivel kevésbé értitek meg egymást, akkor vegyél a kezedbe egy bögre kávét, és így sétálj oda hozzá.

Így működik: ebben az esetben nem feltétlenül a testtartás az, ami hatással lesz rád, hanem maga a kávé melegsége. Egy 2008-as kutatás ugyanis azt állítja, hogy ha meleg dolgot fogsz, mielőtt beszélgetésbe elegyedsz valakivel, sokkal nyitottabb és barátságosabb leszel. Az ital nemcsak a kezedet, de a szívedet is megmelengeti.



