Taxisok kiteregetik a legrémesebb utas sztorikat

Nemrég takarítók tárták a világ elé a szennyest, azaz elmondták, milyenek voltak a legkoszosabb vagy épp legudvariatlanabb ügyfeleik, most pedig a taxisokon volt a sor, hogy megosszák azokat a történeteket, amiket legszívesebben elfelejtenének.

Isván (42) nem akart belefolyni egy szerelmi háromszögbe, de sikerült.

Egy éjszaka beszállt mellém telefonálva egy nő, nagyon sietős volt neki, és a telefonon elmondott dolgai alapján épp a szeretőjéhez ment. Sokat emlegetett egy férfi nevet, aki a férje volt, és egyáltalán nem volt fényes a kapcsolatuk. Nagyjából fél órával azután, hogy letettem a szeretője házánál, mentem egy másik ügyfélért, pont oda, ahova a nőért is. Gondoltam, micsoda véletlen, majd beszállt egy férfi, akkor láttam meg az applikációban, amin keresztül hívott, hogy pont az a keresztneve, amit a nő sokat emlegetett. Mondta, hogy útközben fel kell szednünk még valakit, majd beült egy nő, aki egyértelműen a szeretője volt. Nem szóltam semmit, csak vittem őket a kért helyre, ami hoppá, egy hotel volt. Nem akartam elhinni, de egy óra múlva hívott a feleség az applikáción keresztül, majd mondta, hogy mennyire örül, hogy én jöttem, már vagy négyszer mondott vissza autót, mert látta nem én érkeznék. Elmondta, hogy látta, ahogy én viszem a férjét meg egy nőt, mondjam meg azonnal, merre kellett letenni őket, még egy húszezrest is lóbált. Annyira kellemetlen volt, hogy megkértem, szálljon ki, nem tudom, miről beszél. Emelni kezdte a tétet nagyobb összegre, de akkor sem vállaltam. Majd annyira zokogni kezdett, hogy véletlenül kiböktem a hotel nevét, ráparancsoltam, hogy szálljon ki, és elhajtottam. Azóta is szégyellem, de remélem, segítettem neki ezzel.

Kata (23) 3 éve taxizik, de csak egy utassal volt negatív élménye, de vele kétszer is.

Az a baj, hogy elég nagyszájú, mondhatni vagány csaj vagyok, emellé ráadásul taxis is. Míg a legtöbb utassal csendben ülünk egymás mellett, mással eldumálgatunk, elnevetünk, de ha valaki kikezd velem, vagy bunkóskodik, visszaszólok. Általában ezzel el is van intézve a dolog, kivéve annál a pasinál, aki színjózanul, fényes nappal markolászni kezdte a combomat. Satufékkel félreálltam, kiparancsoltam. Egy hét múlva ugyanazon a környéken ismét kihívtak, majd ugyanez a pasi szállt be mellém. Elnézést kért a múltkori viselkedését, esküdözött, hogy normálisan fog viselkedni. Rendben, beült mellém, beszélgettünk egy kicsit valamiről, megérkezett a címre, keresni kezdte a pénzét, majd mondta, hogy szívesen rendezné "természetben" inkább. Meg sem szólaltam, vártam, hogy keresse tovább a pénzt, majd megfogta a nyakamat, megpróbált lesmárolni, és ordított, hogy higgyem el, nekem is jó lesz, ha a testével fizeti ki az utat. Szerencsére egy kolléga mellettünk parkolt le, odajött elzavarni a pasit, aztán soha többet nem láttam.