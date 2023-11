10 dolog, amit mindenképpen tudnod kell a menstruáció alatti szexről

Rajtad is inkább esténként, lefekvés előtt egy-két órával uralkodik el a nassolási láz? Kívánod az édeset és a sósat is, de nem tudod, mit egyél, mert félsz az alattomosan felkúszó kilóktól és a hájhurkáktól? Mutatunk 5 egészséges alternatívát, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz, akár este tízkor is! Nem hizlalnak és még finomak is! Az ÉvaMagazin.hu írása.