„A SPAR-ra mindig is a minőségi és innovatív megoldások voltak jellemzőek, legyen szó termékekről, vásárlási élményről vagy kommunikációs megoldásokról. A MySPAR mobilalkalmazás gondos fejlesztési és tesztelési folyamat eredményeként kerül a nagyközönség elé. A legkedveltebb funkció várhatóan a SuperShop kártya mobiltelefonon történő használata lesz, de a sokszínű kuponajánlatoktól is pozitív visszajelzéseket várunk. Célunk az, hogy a SuperShop kártya nyújtotta előnyöket még többen tudják használni a jövőben a vásárlásaik során. Mivel az alkalmazás a SuperShop programba való belépést jelentősen leegyszerűsíti, bízunk benne, hogy év végéig legalább 100 ezren használják már az új applikációnkat” – mondta Maczelka Márk, kommunikációs vezető.

A MySPAR az áruházlánc legújabb fejlesztése, amely egyetlen mobilalkalmazás telepítésével számos hasznos funkciót kínál a vevőközönségnek. Az applikációnak köszönhetően mobilról a SuperShop kártya közvetlenül is elérhető, így a pontgyűjtés érintésmentesen történik. A felírt pontokról a használó azonnali elektronikus értesítést kap az appban. A MySPAR lehetővé teszi az egyedi kedvezmények igénybe vételét, s segítségével néhány kattintással végig böngészhető az áruházlánc összes aktuális akciója, valamint megismerhetőek a helyben sütött pékáru termékek összetevői és allergén információi.

Az applikációval könnyen kideríthető a legközelebbi nyitva tartó üzlet címe, amihez navigációs segítséget is kapunk. Praktikus bevásárlólista szintúgy készíthető, amelyet barátokkal, családtagokkal is azonnal meg tudunk osztani. Az appban a megvásárolt SPAR ajándékkártyánkat is érdemes integrálni és regisztrálni, így a megjelenő SPAR ajándékkártyához tartozó QR kód segítségével a mobilunkkal is fizethetünk a kártya egyenlegének erejéig. Az egyenleget pedig folyamatosan nyomon követhetjük a képernyőn.

Az egyszerű kezelhetőség érdekében, a SPAR online shop fiók és a MySPAR app között a fejlesztők közvetlen kapcsolatot létesítettek, ezért az online áruház belépési adataival az alkalmazásba is be lehet lépni, és fordítva.

Az appot azért is érdemes letölteni, mert heti gyakorisággal frissülő egyedi termékkuponok várják a SuperShop kártyával rendelkezőket az alkalmazásban. A MySpar egy különleges promóciótípust is bevezet: a Pick&Go lényege, hogy a felhasználó egy számára megadott terméklistából választhatja ki azt az öt ajánlatot, amivel élni szeretne. Ezután a SuperShop QR kódjának beolvasásával az adott termékre szóló kedvezményt a pénztárnál automatikusan jóváírják neki, amennyiben megvásárolja azokat.

Az alkalmazás kedvezményeit és a hozzárendelt SuperShop kártyát a fogyasztók a SPAR, az INTERSPAR és a City SPAR üzletekben tudják igénybe venni. Az applikáció használatát pedig a SPAR háziasszonya, Ördög Nóri is bemutatja az érdeklődőknek egy kisfilm keretében.

Az alkalmazás a SuperShop programba való belépést jelentősen leegyszerűsíti: aki most regisztrál a vásárlói kártya oldalán, a visszaigazoló emailjében azonnal megkapja a SuperShop kártyaszámát, amit egy órán belül teljes értékűen az alkalmazáshoz tud csatolni, vagyis késedelem nélkül gyűjtheti a pontjait és élhet a kuponkedvezményekkel.

További információk az alkalmazásról a következő linken érhetők el: https://www.spar.hu/myspar/myspar-mobilalkalmazas