De szuperérzékeny emberek nem csak pozitívumokról számolnak be, hanem annak sötét oldaláról is. Tudtad, hogy azok az emberek, akik hatalmas mélységekben élik meg az ingereket, olyan élesen érzik a fájdalmat is, ahogyan csak nagyon kevesen képesek?

Ez nem változtat azon a tényen, hogy szuperérzékeny embernek lenni teljesen normális. De a valóság az, hogy szuperérzékenyek a magasságokat és a mélységeket is intenzívebben érzékelik. Környezetük is sokszor félreérti a helyzetekre adott válaszaikat, ezért összességében elmondhatjuk, hogy a szuperérzékenység áldás és átok egyszerre.

Nézzük, hogyan lehet szuperérzékenyként a fájdalom helyett a boldogságra összpontosítani!

Hogy megértsd, mit is jelent ez az érzelmi állapot, néhány szuperérzékeny ember megosztotta, hogyan érzi magát a bőrében.

- "Érzékenynek lenni olyan, mint egy két lábon járó idegvégződés."

- "Mindig csak annyira vagyok nyugodt, mint a legnyugtalanabb ember a szobában".

- "Túlságosan is érdekel, hogy mit gondolnak és éreznek mások, és mit látnak, ha rám néznek."

- "Mindent észreveszek, és egy pillanat alatt elsírom magam, túlságosan mélyen érzek...

- "Ha szívességet kérnek tőlem, és nem akarom megtenni, azonnal szorongok."

- "Azt jelenti, hogy sokat sírok (de a terápiának köszönhetően már jobban vagyok), de azt is jelenti számomra, hogy amikor sok minden történik körülöttem, nehéz koncentrálnom; csak arra vágyom, hogy távol legyek az ingerektől. Ez kihívást jelent számomra, mivel a legtöbb ember szereti a zajos légkört, amikor új barátokkal találkozik, pl. a bárok, éttermek zaját."

- "Intenzív élet... a jó nagyon jó, a rossz pedig nagyon rossz. Nagyon ritka a középút."

- "Szükségem van egy 'élet' gombra, hogy le tudjam halkítani."

Magadra ismertél? Nyugi, lesz ez jobb is. Katt a galériára és eláruljuk, hogyan lehet a szuperérzékenységed a szupererőd!

