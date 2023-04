10 zseniális megnyilvánulás szülőktől, akik nem félnek elmondani, milyen testvéreket nevelni

A gyereknevelés a legnagyobb felelősség a világon és rengeteg munkával jár, hiszen amellett, hogy a szülők igyekeznek kielégíteni a gyerekek szükségleteit, a családon belüli harmónia és egyensúly megteremtésére és fenntartására is folyamatosan törekszenek. Mindezt úgy próbálják végrehajtani, hogy közben magánéletükben és szakmai életükben is ki tudjanak teljesedni, így egyáltalán nincs könnyű dolguk. Ezek után nem csoda, ha egy több gyereket nevelő szülő a neten osztja meg tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy épp milyen szörnyű vagy vicces helyzetbe keveredtek a gyerekei. Ezekből hoztunk most egy összeállítást, ami bizonyítja: a való életben születnek a legviccesebb mémek.

Hallottam, amint az egyik gyerekem azt mondja a másiknak: „Maradj nyugton. Tudom, mit csinálok.” És most elnézést kérek, de közbe kell avatkoznom valamibe, amiről azt sejtem, amatőr műtétnek indul...

Amit mondtam „Ne rúgd hátba a testvéred.”

Amire gondoltam: „Ne rúgd meg a testvéred.”

Amit ő hallott: „Máshova rúgj bele, ne a hátába.”

