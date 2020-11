A Covid 19 vírus megjelenése, majd pandémiává fejlődése világviszonylatban rázta meg az emberiséget. Az azóta kialakult kollektív szorongás -melyet a helyzet bizonytalasága táplál- az élet szinte összes területére kihat. Mi lesz a munkánkkal, a nagyszülők egészségével, a saját egészségünkkel, a gyerekeink megszokott kis rutinjaival, mikor lesz ennek vége és még kérdések ezrei futnak át az agyunkon, melyek csak tovább erősítik az aggódás érzését. A gazdasági, társadalmi élet nemvárt nehézségei mellett, a vírushelyzet egyszerű tudata is súlyos károkat okoz az emberek mentális egészségében. De akármilyen nehézségek között is élünk, az első és legfontosabb, hogy visszanyerjük belső nyugalmunkat. Kiegyesúlyozottságunkért pedig, elsősorban mi magunk tehetjük a legtöbbet. Lássuk hogyan is. Az Éva magazin írása.