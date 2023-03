Sarah Paulson és 80 éves barátnője volt a vörös szőnyeg kedvence - mutatjuk a 2023-as Oscar-gála legstílusosabb párjait

Ha Oscar-gála, akkor nem maradhat el a vörös szőnyeges bevonulás, amire a sztárok bizony már kora reggeltől készülnek! Idén is rengeteg meseszép ruhát láthattunk a díjátadón, ezeket már össze is szedtük neked:

A vörös szőnyeg pedig mindig nagyszerű helyszínként szolgál Hollywood szerelmeseinek is, hiszen erre a jeles eseményre párban érkezni még izgalmasabb! Ez pedig azt jelenti, hogy a 2023-as Oscar-gálán is rengeteg sztárpár jelent meg, akik megmutatták a kamerák előtt, hogy milyen gyönyörűek is együtt. A fotósok nagy kedvence a divatheteket is megjárt Sarah Paulson és 80 éves barátnője volt, de ritka pillanat, hogy Jamie Lee Curtis is kéz a kézben érkezett férjével az Oscar-díjátadóra, akivel 1984 óta élnek boldog házasságban.

Kattints a galériára, ahol mutatjuk is az idei Oscar legstílusosabb párjait!

Az InStyle magazin írása.