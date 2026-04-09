Egymáshoz sem szóltak: Zendaya és Sydney Sweeney az Eufória premierjén is tartották a távolságot egymástól

Kerekes Vivien
Utoljára frissült: 2026. április 9. 10:32

Forrás: Getty Images

Egymáshoz sem szóltak: Zendaya és Sydney Sweeney az Eufória premierjén is tartották a távolságot egymástól
Röpke 4 évbe telt, de végre jön az Eufória 3. évada, amely miatt tűkön ültek a rajongók. Az HBO Maxon április 13-án debütál a sorozat folytatása, és bár sokáig úgy tűnt, szinte lehetetlen összeszedni a főszereplő színészeket a forgatás miatt, végül csak összehozták a készítők. Nem volt egyszerű, hiszen az első két évad óta többen A-listás világsztárrá nőtték ki magukat: Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney és Hunter Schafer is sorra kapják a felkéréseket.

Ezért aztán már pusztán a vörös szőnyeges bemutatót is izgatottan vártuk, hiszen rég láttuk együtt a csapatot. A színészek pedig nem okoztak csalódást, mindenki fantasztikus outfitben lépett a kamerák elé. Imádjuk őket (a fotóikat a galériában meg is nézheted).

De mégsem Zendaya vagy épp Hunter fantasztikus ruhája miatt beszél mindenki a premierről. A reflektorfényt ugyanis elvitte egy konfliktus, ami állítólag már jó ideje fennáll két főszereplő között, akik a rendezvényen még egy közös fotóra sem álltak össze, sőt, két mondatot sem váltottak egymással.

Zendaya és Sydney Sweeney a források szerint nagyon rossz viszonyban vannak, és ennek több oka is van. Az egyik legnagyobb probléma köztük az eltérő politikai nézetük: Zendaya inkább progresszív, Trump-kritikus, míg Sydney Sweeney-t több esetben jobboldali, Trump-közeli körökhöz kötötték az utóbbi hónapokban. Ez állítólag annyira zavaró pont lett köztük, hogy Zendaya tudatosan távolságot tart kolléganőjétől, hogy ne tűnjön úgy, mintha azonosulna ezekkel a nézetekkel. Emiatt nem láthattál egyetlen közös fotót sem róluk az eseményen.

De más források szerint nem csak a politika vetett éket közéjük. Némi személyes feszültségről is szólnak a pletykák: biztosan tudod már, hogy Zendaya jó ideje Tom Holland partnere, sőt, nemrég egybe is keltek. Állítólag azonban Sydney egy időben ezt nem vette elég komolyan, és korábban flörtölt a színésszel. Hogy ez mennyire igaz, persze nem tudni, mindenesetre az biztos, hogy a két Eufória-sztár nincs túl jó viszonyban jelenleg. A sajtókörúton is igyekeznek külön kezelni őket a szervezők, hogy ne legyen kínos helyzet, így valószínűleg Rue és Cassie interjú nem lesz az elkövetkező hetekben.

És most pedig következzenek az Eufória vörös szőnyeges premierjének legmenőbb szettjei:

