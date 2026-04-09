Egymáshoz sem szóltak: Zendaya és Sydney Sweeney az Eufória premierjén is tartották a távolságot egymástól
Napi horoszkóp április 9.: a Kosok végre pozitívan jöhetnek ki egy bizonyos szituációból, az Oroszlánok túlságosan nagy fába vágják a fejszéjüket
A hét második felében sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a csütörtöki horoszkópot is!
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?
A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont
7 sztár, akinek mai napig rejtély övezi a halálát
Hollywood csillogása mögött mindig is ott húzódott valami megmagyarázhatatlan árnyék.
8 híres hetero nő, akiknek nővel is volt afférja
Hollywood és a popkultúra világa mindig is tele volt titkokkal...
Napi horoszkóp április 8.: a Rákok borzasztóan vágynak valamire, a Skorpiók váratlan akadályokba ütköznek
A hét közepén sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a szerdai horoszkópot is!
10 kutyafajta, ami napjainkra teljesen eltűnt: kihalásuk oka is egészen meglepő
Az alábbi kutyafajtákat már sosem láthatjuk az utcákon. Nem véletlenül.
Röpke 4 évbe telt, de végre jön az Eufória 3. évada, amely miatt tűkön ültek a rajongók. Az HBO Maxon április 13-án debütál a sorozat folytatása, és bár sokáig úgy tűnt, szinte lehetetlen összeszedni a főszereplő színészeket a forgatás miatt, végül csak összehozták a készítők. Nem volt egyszerű, hiszen az első két évad óta többen A-listás világsztárrá nőtték ki magukat: Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney és Hunter Schafer is sorra kapják a felkéréseket.
Ezért aztán már pusztán a vörös szőnyeges bemutatót is izgatottan vártuk, hiszen rég láttuk együtt a csapatot. A színészek pedig nem okoztak csalódást, mindenki fantasztikus outfitben lépett a kamerák elé. Imádjuk őket (a fotóikat a galériában meg is nézheted).
De mégsem Zendaya vagy épp Hunter fantasztikus ruhája miatt beszél mindenki a premierről. A reflektorfényt ugyanis elvitte egy konfliktus, ami állítólag már jó ideje fennáll két főszereplő között, akik a rendezvényen még egy közös fotóra sem álltak össze, sőt, két mondatot sem váltottak egymással.
Zendaya és Sydney Sweeney a források szerint nagyon rossz viszonyban vannak, és ennek több oka is van. Az egyik legnagyobb probléma köztük az eltérő politikai nézetük: Zendaya inkább progresszív, Trump-kritikus, míg Sydney Sweeney-t több esetben jobboldali, Trump-közeli körökhöz kötötték az utóbbi hónapokban. Ez állítólag annyira zavaró pont lett köztük, hogy Zendaya tudatosan távolságot tart kolléganőjétől, hogy ne tűnjön úgy, mintha azonosulna ezekkel a nézetekkel. Emiatt nem láthattál egyetlen közös fotót sem róluk az eseményen.
De más források szerint nem csak a politika vetett éket közéjük. Némi személyes feszültségről is szólnak a pletykák: biztosan tudod már, hogy Zendaya jó ideje Tom Holland partnere, sőt, nemrég egybe is keltek. Állítólag azonban Sydney egy időben ezt nem vette elég komolyan, és korábban flörtölt a színésszel. Hogy ez mennyire igaz, persze nem tudni, mindenesetre az biztos, hogy a két Eufória-sztár nincs túl jó viszonyban jelenleg. A sajtókörúton is igyekeznek külön kezelni őket a szervezők, hogy ne legyen kínos helyzet, így valószínűleg Rue és Cassie interjú nem lesz az elkövetkező hetekben.
És most pedig következzenek az Eufória vörös szőnyeges premierjének legmenőbb szettjei:
Magyarországon minden negyedik kínai autót vásárló, a Chery mellett döntött.
Svédország már megcsinálta: füstmentes lett az egész ország
Felejtsd el a sablonos ötleteket, itt a nagy tavaszi-nyári bakancslistád: 10 dolog, amit meg kell tenned az elkövetkező hónapokban
Hevítés, e-cigi, nikotinpárna: mi a különbség, és miért fontos?
A divat mint tükör: az Answear saját divatbemutatóval nyitja az SS26 szezont
Az igazi ok, amiért alig szexelnek a mai fiatalok - 8 meglepő vallomás tőlük
Az okok egészen meglepőek: és ezt több Gen Z fiatal is megerősítette.
A legújabb JOY magazin visszarepít a 2000-es évekbe: éld át újra a legikonikusabb korszakot!
Ha imádod a kétezres éveket, akkor ezt a lapszámot IMÁDNI fogod! Ráaádsul JOY-kuponokat is találsz a magazinban!
5 sztárpár, akik együtt vagy egymás után haltak meg
A szerelemről gyakran azt mondjuk, hogy túlmutat az időn.
