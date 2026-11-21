5 év telt el azóta, hogy megérkezett a Yellowjackets című sorozat, ami egy középiskolás lányfocicsapat történetét követi, amelynek repülőgépe lezuhan a vadonban. A sztori ezután két síkon folytatódik: az egyik a múltban, amikor a túlélésért folytatott harc egészen ijesztő fordulatokat vesz, valamint a jövőben, amikor már felnőttként a túlélők próbálnak együtt élni azzal, amit ott tettek.

A sorozat legnagyobb mozgatórugója egyértelműen a tinik sztorija, amiben aztán van tényleg minden. Küzdelem, viták, szerelem, menekülés, természetfeletti... Abszolút beszippant a sorozat, aminek negyedik, és egyben legutolsó évada érkezett meg. A színészek fájó szívvel vettek búcsút a Yellowjacketstől, ami nem csoda, hiszen szívükhöz nőttek a karakterek, ami pedig biztos, hogy az utolsó epizódok bőven tartogatnak meglepetéseket.

Ami pedig szintén egészen meglepő, hogy a tinédzsereket játszó szereplők a valóságban teljesen máshogy néznek ki. A napokban lezajlott a vörös szőnyeges premier, ahol egy-két színésznőt kivéve mindenki ott volt, mi pedig mutatjuk is, hogy néznek ki a Yellowjackets sztárjai a valóságban!

Íme a fotók:

Galéria / 18 kép Így néznek ki a Yellowjackets sztárjai a valóságban vs. a sorozatban Megnézem a galériát

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