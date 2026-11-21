Életmód
Kétszer is meg kell nézned a fotókat: így néznek ki a Yellowjackets sztárjai a valóságban vs. a sorozatban
Forrás: Yellowjackets c. sorozat, Getty Images
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5 év telt el azóta, hogy megérkezett a Yellowjackets című sorozat, ami egy középiskolás lányfocicsapat történetét követi, amelynek repülőgépe lezuhan a vadonban. A sztori ezután két síkon folytatódik: az egyik a múltban, amikor a túlélésért folytatott harc egészen ijesztő fordulatokat vesz, valamint a jövőben, amikor már felnőttként a túlélők próbálnak együtt élni azzal, amit ott tettek.
A sorozat legnagyobb mozgatórugója egyértelműen a tinik sztorija, amiben aztán van tényleg minden. Küzdelem, viták, szerelem, menekülés, természetfeletti... Abszolút beszippant a sorozat, aminek negyedik, és egyben legutolsó évada érkezett meg. A színészek fájó szívvel vettek búcsút a Yellowjacketstől, ami nem csoda, hiszen szívükhöz nőttek a karakterek, ami pedig biztos, hogy az utolsó epizódok bőven tartogatnak meglepetéseket.
Ami pedig szintén egészen meglepő, hogy a tinédzsereket játszó szereplők a valóságban teljesen máshogy néznek ki. A napokban lezajlott a vörös szőnyeges premier, ahol egy-két színésznőt kivéve mindenki ott volt, mi pedig mutatjuk is, hogy néznek ki a Yellowjackets sztárjai a valóságban!
Íme a fotók:
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