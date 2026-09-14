Napi Horoszkóp
Életmód
Divat
Szépség
Sztárok
Kult
Promóciók
  1. Főoldal
  2. Sztárok

Coming outolt az X-akták sztárja: őszintén vallott szexuális érzéseiről

#Coming out
#gillian anderson
#X-akták
#pánszexuális
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 14. 09:32

Forrás: Getty Images

Coming outolt az X-akták sztárja: őszintén vallott szexuális érzéseiről
A nap cikke

A genetika nem viccel: apja klónjának nevezik Cillian Murphy fiát, hihetetlen a hasonlóság

Na, erre mondják, hogy az alma NAGYON NEM esett messze a fájától.

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee

A kreativitás ma már jóval többet jelent annál, mint hogy valaki ügyesen rajzol, fest, vagy ír, ez a különleges képesség...
Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 13.: a Szüzeknek valaki nagy csalódást okoz,a Nyilasok meglátják a fényt az alagút végén

A hét utolsó napja is bővelkedik majd izgalmakban, azt azonban, hogy pontosan mit tartogatnak számodra a csillagok, csak akkor tudhatod meg, ha néhány percet szánsz a pénteki horoszkópra!

Olvasd el!

Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitív változásra számíthatnak, a Halaknak érdemes lassítaniuk

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Olvasd el!

Heti horoszkóp szeptember 14-20.: az Oroszlánoknak komoly döntést kell hozniuk, a Bakok kissé elveszettnek érzik magukat

Az előtted álló héten sem fogsz unatkozni, a csillagok üzenetéből ugyanis az derül ki, hogy számos izgalom vár majd, érdemes tehát mindenképp elolvasnod a heti horoszkópot is!

Olvasd el!

"Kipróbáltuk a hármast, aztán minden megváltozott" - 10 ember elmesélte, miért döntött a válás mellett

Azt gondolnánk, egy házasság végéhez hatalmas árulás vagy évek óta tartó konfliktus kell.

Olvasd el!

Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki

Van, amikor elég egyetlen pillantás, hogy kiderüljön, ki kinek a fia – ezeknél a hollywoodi sztárpárosoknál pedig a hasonlóság már-már zavarba ejtő.

Facebook
Twitter
Pinterest
A világsztár meglepő őszinteséggel mesélt arról is, hogy fiatalabb korában gyakran randizott azonos neműekkel, de akkor még titkolnia kellett.

Gillian Anderson Gillian Anderson Színésznő 4cikk 0galéria 0videó Még több róla , aki olyan ikonikus alakítást nyújtott, hogy nevét automatikusan az X-aktákhoz kötjük, a napokban egészen váratlan bejelentést tett. A színésznő ugyanis a The Australian nevű lapnak adott interjút, amiben őszintén vallott szexualitásáról, és coming outolt pánszexuálisként.

Mit jelent, ha valaki pánszexuális?

Nos, röviden és egyszerűen: a pánszexualitás arra utal, hogy valaki nem kizárólag a másik személy neméhez vagy nemi identitásához vonzódik, hanem magához az emberhez. Vagyis számára nem az a lényeg, hogy valaki férfi, nő, nem-bináris vagy máshogy határozza meg magát, hanem sokkal inkább a személyisége, a kisugárzása, az energiája és az, milyen kapcsolat alakul ki köztük.

Sokan úgy fogalmazzák meg, hogy „nem a nem számít, hanem az ember” — és talán ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megértsük a pánszexualitás lényegét. Fontos viszont, hogy mindenki máshogy éli meg a saját identitását, ezért nincs egyetlen tökéletes mondat, ami mindenkire igaz lenne.

Az 58 éves színésznő őszintén mesélt arról, hogy fiatalabb korában többször is randizott nőkkel, le is feküdt velük, de tiniként még úgy érezte, ezt titkolni kell. Gillian augusztusban, a The Sunday Timesnak adott interjújában az egyik első kapcsolatáról is mesélt: ekkor egy nála idősebb középiskolás lánnyal volt együtt. Akkor úgy érezték, titkolózniuk kell, és a kapcsolatot emiatt a tiltott dolgokhoz társuló érzések kísérték. Gillian azt is elmondta, hogy akkoriban még nem igazán tudta megfogalmazni, hogyan határozza meg a saját szexualitását. Később is voltak kapcsolatai nőkkel, de visszatekintve úgy látja, nem feltétlenül gondolt rájuk úgy, mint amelyek akár egy egész életre szólhatnak.

Ma már másképp látja ezt. Ugyanebben az interjúban arról beszélt, hogy az a személy, akit az élettársának tekint, történetesen férfi, de egy nő mellett is ugyanígy érezhetne. Azt nem árulta el, ki ez a férfi, de sokan A korona készítőjére, Peter Morganre tippelnek.

Gillian arról is beszélt, hogy a Szexoktatás című sorozatban játszott szerepe hozzátett ahhoz, hogy nyitottabban és felszabadultabban beszéljen a szexualitásról. Jean Milburn karaktere annyira megihlette, hogy emiatt kezdte el megírni Want című könyvét, amiben női fantáziákat gyűjtött össze, és bizony jön a folytatás is, ami a More címet viseli.

Egyébként pusztán az elmúlt pár évben rengeteg híresség coming outolt pánszexuálisként, nézd csak, kik:

Galéria / 12 kép

12 sztár, aki pánszexuálisként coming outolt

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Promóciók

A feketekereskedelem ára: veszteség az államnak, kockázat a fogyasztóknak

A feketekereskedelem jóval több annál, mint hogy valaki a hivatalos értékesítési csatornákat megkerülve jut hozzá egy ár...

Promóciók

Hosszabbítsd meg a nyarat! 5 kihagyhatatlan vízi élmény Máltán

Amikor itthon már lassan előkerülnek a pulóverek és a zárt cipők, Máltán még javában tart a nyár. A szigeteken szeptembe...

Promóciók

“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére

Vajon hol tör ki nevetés a moziteremben, és mikor ül ki izgatott várakozás a nézők arcára? Egy film alkotói számára ninc...

Életmód

KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban

A Félrelépni szabad hamarosan a mozikban, a történet pedig mindenkiben felvet majd pár érdekes kérdést!

Promóciók

A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee

A kreativitás ma már jóval többet jelent annál, mint hogy valaki ügyesen rajzol, fest, vagy ír, ez a különleges képesség...
Kép
Szépség

Kipróbáltam pár új arcmaszkot, hogy neked már ne kelljen: ezeket ajánlom

Mutatom, melyek azok, amelyek tényleg megérik a helyet a fürdőszobapolcodon.

Kép
Sztárok

Pamela Anderson halálos diagnózisáról vallott: az orvosok maximum 10 évet adtak neki

Pamela Anderson életét kívülről évtizedeken át a világhír, a Baywatch sikere és a csillogás határozta meg.

Kép
Életmód

"El akarok költözni a férjemtől, de nem akarok válni" - Lehet valakit szeretni úgy, hogy közben már nem akarunk vele élni?

Sokáig azt hittem, ha egyszer eljutok odáig, hogy el akarok költözni a férjemtől, az egyet jelent majd azzal, hogy vége.

Kép
Sztárok

8 egykori Disney-sztár, aki azóta már coming outolt

A Disney tökéletesre csiszolt gyereksztárjai közül meglepően sokan csak évekkel később merték igazán felvállalni, kik is ők valójában.

Kép
Életmód

Napi horoszkóp szeptember 14.: a Kosok pozitív változásra számíthatnak, a Halaknak érdemes lassítaniuk

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Sztárok

Apa-fia párosok Hollywoodban, akik túlzás nélkül ugyanúgy néznek ki

Van, amikor elég egyetlen pillantás, hogy kiderüljön, ki kinek a fia – ezeknél a hollywoodi sztárpárosoknál pedig a hasonlóság már-már zavarba ejtő.

18
Figyelem
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot!
A későbbiekben ne jelenjen meg ez az ablak, akkor is felnőtt leszek még.
Elmúltam 18 éves
Még nem múltam el 18 éves