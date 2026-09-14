Coming outolt az X-akták sztárja: őszintén vallott szexuális érzéseiről

, aki olyan ikonikus alakítást nyújtott, hogy nevét automatikusan az X-aktákhoz kötjük, a napokban egészen váratlan bejelentést tett. A színésznő ugyanis a The Australian nevű lapnak adott interjút, amiben őszintén vallott szexualitásáról, és coming outolt pánszexuálisként.

Mit jelent, ha valaki pánszexuális? Nos, röviden és egyszerűen: a pánszexualitás arra utal, hogy valaki nem kizárólag a másik személy neméhez vagy nemi identitásához vonzódik, hanem magához az emberhez. Vagyis számára nem az a lényeg, hogy valaki férfi, nő, nem-bináris vagy máshogy határozza meg magát, hanem sokkal inkább a személyisége, a kisugárzása, az energiája és az, milyen kapcsolat alakul ki köztük. Sokan úgy fogalmazzák meg, hogy „nem a nem számít, hanem az ember” — és talán ez a legegyszerűbb módja annak, hogy megértsük a pánszexualitás lényegét. Fontos viszont, hogy mindenki máshogy éli meg a saját identitását, ezért nincs egyetlen tökéletes mondat, ami mindenkire igaz lenne.

Az 58 éves színésznő őszintén mesélt arról, hogy fiatalabb korában többször is randizott nőkkel, le is feküdt velük, de tiniként még úgy érezte, ezt titkolni kell. Gillian augusztusban, a The Sunday Timesnak adott interjújában az egyik első kapcsolatáról is mesélt: ekkor egy nála idősebb középiskolás lánnyal volt együtt. Akkor úgy érezték, titkolózniuk kell, és a kapcsolatot emiatt a tiltott dolgokhoz társuló érzések kísérték. Gillian azt is elmondta, hogy akkoriban még nem igazán tudta megfogalmazni, hogyan határozza meg a saját szexualitását. Később is voltak kapcsolatai nőkkel, de visszatekintve úgy látja, nem feltétlenül gondolt rájuk úgy, mint amelyek akár egy egész életre szólhatnak.

Ma már másképp látja ezt. Ugyanebben az interjúban arról beszélt, hogy az a személy, akit az élettársának tekint, történetesen férfi, de egy nő mellett is ugyanígy érezhetne. Azt nem árulta el, ki ez a férfi, de sokan A korona készítőjére, Peter Morganre tippelnek.

Gillian arról is beszélt, hogy a Szexoktatás című sorozatban játszott szerepe hozzátett ahhoz, hogy nyitottabban és felszabadultabban beszéljen a szexualitásról. Jean Milburn karaktere annyira megihlette, hogy emiatt kezdte el megírni Want című könyvét, amiben női fantáziákat gyűjtött össze, és bizony jön a folytatás is, ami a More címet viseli.

Egyébként pusztán az elmúlt pár évben rengeteg híresség coming outolt pánszexuálisként, nézd csak, kik:

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