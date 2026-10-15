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14 éve indult a Violetta! A sorozat sztárjai mind felnőttek, és egészen más fordulatot vett életük

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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 15. 11:37

Forrás: Violetta

14 éve indult a Violetta! A sorozat sztárjai mind felnőttek, és egészen más fordulatot vett életük
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Egészen meglepő, hogyan alakult a Violetta sorozat sztárjainak élete a finálé után.

Ha az En mi mundo első hangjaitól még ma is kedved támad énekelni, ezt a nosztalgiázást imádni fogod! Mert bármennyire is hihetetlen, de már 14 év telt el a Violetta 2012-es indulása óta. A Disney sorozatának szerelmi háromszögei, barátságai és fülbemászó dalai itthon is rengeteg rajongót szereztek, a lelkesedés pedig messze túlnőtt a tévéképernyőn. Amikor a szereplők 2015-ben Budapestre érkeztek a Violetta Live turnéval, akkora volt az érdeklődés, hogy végül négy koncertet adtak a Papp László Budapest Sportarénában. Azóta a nézőkkel együtt a sorozat sztárjai is felnőttek, mi pedig utánajártunk, merre vitte őket az élet, és mivel foglalkoznak most.

Íme a Violetta sztárjai a sorozat idején és most:

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Íme a Violetta sztárjai a sorozat idején és most

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