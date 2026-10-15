Kult
14 éve indult a Violetta! A sorozat sztárjai mind felnőttek, és egészen más fordulatot vett életük
Forrás: Violetta
Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány
Kaley Cuoco és Tom Pelphrey megható fotókkal jelentették be második kislányuk érkezését, és a baba különleges nevét is elárulták.
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Napi horoszkóp október 15.: a Mérlegek megtalálják a céljukat, a Nyilasokra hatalmas felelősség hárul
A hét második fele is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a csütörtöki horoszkópot!
„A leggyorsabb módja annak, hogy nőként tönkretedd az életed, ha a rossz férfival vállalsz gyereket” - Emily Ratajkowski vallomása az egyedülálló anyaságról
Emily Ratajkowski őszintén mesélt arról, hogyan lett a korábban rettegett egyedülálló anyaság az élete egyik legnehezebb, mégis felszabadító fordulata.
5 frizura, amitől a vékonyszálú haj is sokkal dúsabbnak tűnhet
Ha a hajad könnyen lelapul, és hiába próbálkozol különböző hajformázókkal, sosem lesz igazán dús, lehet, hogy csak a megfelelő frizurát kell megtalálnod!
5 unalmasnak tűnő szokás azoktól, akik egész nap jól érzik magukat egyedül
Nem feltétlenül izgalmas programokkal töltik meg a napjukat azok, akik szeretnek egyedül lenni: sokszor éppen az átlagos rutintevékenységek teszik élvezetessé a saját társaságukat.
Ha az En mi mundo első hangjaitól még ma is kedved támad énekelni, ezt a nosztalgiázást imádni fogod! Mert bármennyire is hihetetlen, de már 14 év telt el a Violetta 2012-es indulása óta. A Disney sorozatának szerelmi háromszögei, barátságai és fülbemászó dalai itthon is rengeteg rajongót szereztek, a lelkesedés pedig messze túlnőtt a tévéképernyőn. Amikor a szereplők 2015-ben Budapestre érkeztek a Violetta Live turnéval, akkora volt az érdeklődés, hogy végül négy koncertet adtak a Papp László Budapest Sportarénában. Azóta a nézőkkel együtt a sorozat sztárjai is felnőttek, mi pedig utánajártunk, merre vitte őket az élet, és mivel foglalkoznak most.
Íme a Violetta sztárjai a sorozat idején és most:
Hogy tetszett a cikk?
Kult
Vajon mit írnának Juli noteszába a Még egy kívánság sztárjai?
Promóciók
Ezt az örömszerzőt legszívesebben receptre írnánk fel minden nőnek
Leighton Meester és Jared Padalecki karácsonyi romkomjának már az előzetese is fergeteges
A Netflix új, karácsonyi romkomja az év egyik legnagyobb durranása lesz!
Miért áll olyan jól a francia nőkön egy egyszerű farmer és fehér póló? 6 stylingtitok, ami igazi game changer
A francia nők stílusának egyik legnagyobb titka, hogy még egy egyszerű farmerből és fehér pólóból is képesek elképesztően sikkes összeállítást varázsolni, méghozzá néhány apró stylingtrükk segítségével.
Hilary Swank 52 évesen újra babát vár
Gratulálunk az Oscar-díjas színésznőnek, aki pár évvel az ikergyermekei születése után megint édesanya lesz!
Ez lesz 2026 őszének legkényelmesebb cipőtrendje: egyszerre sportos és sikkes
Ha imádod a kényelmes sportcipőket, de néha legszívesebben csak belebújnál valamibe indulás előtt, akkor a 2026-os ősz cipőtrendjét neked találták ki!
Megszületett Kaley Cuoco második gyermeke: különleges nevet kapott a kislány
Kaley Cuoco és Tom Pelphrey megható fotókkal jelentették be második kislányuk érkezését, és a baba különleges nevét is elárulták.
5 őszi kávérecept, amiért megőrül a fél internet – neked is ki kell próbálnod idén!
Fahéjas csiga, almás pite vagy sütőtökös sütemény? Idén ősszel már a kedvenc desszertjeidet is megihatod, ráadásul mutatjuk, hogyan készítsd el őket otthon!