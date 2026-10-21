Ilyen gyönyörű nő lett Vincent Cassel és Monica Bellucci lánya

és Vincent Cassel 17 éven keresztül a világ egyik legnagyobb álompárja volt. A gyönyörű színésznő és szintén színész férje 1996-ban találkoztak először, amikor együtt forgatták a Szerelmi fészek című francia romantikus thrillert. A film már csak azért is nagy siker lett, mert a főszereplők között a kémia nagyon betalált; ami persze nem meglepő, mert a forgatások alatt egymásba is szerettek.

3 év múlva már Monacóban kötöttek örök hűséget, közös életük során pedig több filmet is forgattak együtt. A házasságból két lányuk született, és bár sokan azt hitték, ez a szerelem örökké tart, végül 2013-ban bejelentették, hogy válnak. Az ok nem megcsalás, nem botrány volt. Egész egyszerűen eltávolodtak egymástól, mert más irányba haladt tovább életük.

Kapcsolatuk azóta is baráti, nincsenek ellenérzéseik, két lányuk miatt pedig amúgy is fontosnak tartották, hogy jóban maradjanak. Bár a gyerekek már egyáltalán nem gyerekek: Léonie Cassel 16 éves, Deva Cassel pedig 22 - és ő már most a filmes bizniszben dolgozik!

A 22 éves modell és színésznő hamarosan Az Operaház Fantomjának újragondolt verziójában tér vissza a mozivászonra, ráadásul Anastasiát, egy fiatal balett-táncost alakít, aki egy titokzatos zongoristába szeret bele. Ez már nem az első filmes munkája: 2023-ban, alig 19 évesen a La bella estate című olasz drámában debütált, később pedig a Netflix A párduc című sorozatában is láthattuk.

Ez a friss fotó a Római Filmfesztiválon készült róla, ahol egy csillogó részletekkel díszített fekete Dior estélyiben lépett a vörös szőnyegre.

A film kapcsán arról is mesélt, mennyi munka előzte meg a forgatást: a balett-táncos szerepére legalább három hónapon át készült, heti öt-hat napon, reggeltől estig tartó tánctréninggel. A megterhelő felkészülés nemcsak a mozdulatokról szólt, hanem a tánchoz szükséges fegyelmet is megtanította neki, amit későbbi szerepeinél is hasznosíthat. A beszélgetésben az önállósága is szóba került: szeretne határozottan a saját útján haladni, édesanyjáról pedig úgy fogalmazott, hogy ők bizony két külön nő, saját személyiséggel és életúttal. Apjától, től közben egyszerű, szeretetteljes útravalót kapott: „Érezd jól magad. És ha problémád van, hívj fel.”

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