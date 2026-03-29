Vilmos herceg illegális hobbit választott magának: bajba kerülhet miatta
Lehet, hogy Vilmos herceg a jövő brit királya, de még ő sem áll a szabályok felett, és ezt a saját bőrén is megtapasztalhatta. Most épp nem azokról a királyi szabályokról van szó, melyeket megkövetelnek a család tagjaitól a mindennapokban és melyek megszámlálhatatlanul tornyosulnak az illetők vállaira. Hanem egy olyan rendeletről, amely a szigorúan tilos csoportba tartozik és új otthonukhoz kapcsolódik. Vilmos és családja 2025 novemberében költözött át a Windsor Great Parkban található Forest Lodge-ba, amely nagyjából 6 kilométerre található egykori otthonuktól.
Több kényelemre és térre számíthatnak itt, hiszen dupla annyi hálószobájuk van, mint korábban, ám van, amiről le kell mondaniuk. Pontosabban Vilmos hercegnek, akinek az egyik hobbija itt szabályellenesnek számít. Katalin férje imádja az elektromos rollert és előszeretettel használja azt, hiszen többször is látták már a Windsor környékén robogni. Korábban mosolyogva nyilatkozott róla, miszerint mindig késésben van, így ez egy gyors módja annak, hogy odaérjen a találkozókra.
Persze joggal merülhet fel bárkiben a kérdés: ugyan miért lenne ez illegális? A válasz pedig nagyon egyszerű, a Forest Lodge szabályzata szerint biztonsági okokból tilos motoros eszközzel közlekedni a park területén, beleértve az elektromos rollereket is. A szabályok pedig azért mások, mert egy nyilvános parkról beszélünk, ahol pedig Vilmos korábban közlekedett, a windsori kastély magánbirtokához tartozott, és szigorúan korlátozott volt a nyilvánosság számára.
Mekkora büntetésre számíthat Vilmos, ha megszegi a szabályt?
Börtönbe azért nem zárják, de a pénzbüntetés garantált amellett, hogy elég kellemetlen helyzetbe hozza a családot, ráadásul néhány büntetőpontot is bezsebelne a jogosítványára. Az új birtokra való költözésüket egyébként sem fogadták valami rózsásan a szomszédok, sőt hangot is adtak az elégedetlenségüknek, mivel a család miatt meg kellett növelni a biztonsági intézkedéseket. Természetesen a park egy részét le is zárták a nagyközönség elől, és aki ide bemerészkedik, azt még le is tartóztathatják. És ha ez nem lenne elég, a területen működő gyermekoktatási központot is be kellett zárni, mert túl közel esett az új királyi rezidenciához.
