Vilmos hatalmasat csalt, amit egy kamera is rögzített: Katalin is ott volt
Épp ezért kavart nagy port a felvétel, amelyen Vilmos herceg csaláson kapják, pontosabban egy olyan lopott, édes momentumon, amit a kamerák is megörökítettek, és amelyet Katalin sem csinált titokból. A házaspár ezen a héten egy igazán elegáns randin jelent meg, mégpedig a londoni Royal Variety Performance vörös szőnyegén, ahol összeillő bársony outfitben ragyogták be az estét. És bár általában kerülik a nyilvános gyengédkedést, most egy apró, intimebb mozdulatuk kiszúrta a fotósok figyelmét.
Mielőtt kiszálltak volna az autóból, Vilmos hirtelen egy gyors, gyengéd puszit lehelt Katalin kezére, egy olyan gesztust, amelyet ritkán látni tőlük nyilvánosan. A kamera pedig elkapta a pillanatot. Judi James testbeszédelemző egy külföldi lap számára elemezte a felvételt, és szerinte a pár különösen flörtölős formában volt:
Katalin és Vilmos gyakran a legflörtösebbek, amikor teljes díszben, vörös szőnyegen jelennek meg. Miközben Katalin ragyogó, Vilmos testbeszéde kissé félénknek hat, ahogy mellette sétál. A kezét a törzse előtt tartja, az apró mosolya pedig azt sugallja, hogy kissé zavarba jön Katalin rávetett, mosolygó pillantásaitól.
A szakértő szerint Katalin most különösen magabiztos benyomást keltett:
Határozottan sétál elöl, hogy üdvözölje a házigazdákat, de egy finoman felvont szemöldökkel, amolyan flörtjelzéssel pillant vissza Vilmosra. Erre Vilmos egy óvó, irányító mozdulattal reagál, amikor a kezét Katalin hátára teszi.
Az este későbbi részén Katalin megosztott néhány információt arról, hogyan készítette fel a gyerekeket arra, hogy nélkülük mennek a csillogó eseményre. Mint elárulta:
A gyerekeim nagyon szomorúak voltak. Nagyon sajnálták, hogy nem jöhetnek velünk.
Mindenesetre nagyon jó volt látni a rajongóknak, hogy a hercegi pár az elmúlt évek megpróbáltatásai után is ennyire szeretik egymást, és ezt nem is titkolják a világ előtt.
Régen is volt olyan alkalom, amikor nem úgy cselekedtek, ahogy az elő volt írva!
