2025 nyara olyan koncerteket hoz Magyarországra, amikre még évek múlva is emlékezni fogunk. A legnagyobb nevek, a legizgalmasabb műsorok és a legtöbb közös éneklés – legyen szó rockról, popról, hip-hopról vagy elektronikáról, idén mindenki megtalálhatja a maga ikonikus estjét. Jegyeket időben, élményeket örökre!

Brutálisan nagy sztárok lépnek színpadra – és mindegyikük másért lesz felejthetetlen. A következő válogatásban most összegyűjtöttük a mi várva várt 6 koncertünket, amire nektek is érdemes lesz jegyet váltani idén nyáron!

Lássuk, kikről van szó!

Világsztárok nyara: tőlük lesz hangos Budapest városa

