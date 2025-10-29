Horoszkóp
6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak

Sztárok, Külföldi sztárok
Utoljára frissült: 2025. október 28. 10:06

Forrás: Getty Images

6+1 tökéletes szépségű Victoria's Secret modell, akit mégis megcsaltak
Pinterest
Hiába gyönyörű az arcuk, szuper a testük és eszméletlen karriert építettek fel, még őket is megcsalták. Nem is egyszer.

A Victoria's Secret angyalokat és modelleket a világ legszebb nőiként tartják számon, hiszen tényleg fantasztikusan is néznek ki. Csodás alakjuk van, a kisugárzásuk is magával ragadó; nem véletlen, hogy rengetegen vágynak arra a szakmában, hogy legalább egyszer ezen a kifutón sétálhassanak végig. Mi, magyarok pedig nagyon büszkék lehetünk Palvin Barbira, aki már nem egyszer meg is tehette ezt, és idén olyan lehengerlő volt, hogy tényleg mindenki szívét elrabolta. Mindezt sérült bokával!

Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Palvin Barbi törött lábbal vonult végig a Victoria's Secret divatbemutatóján

Azonban hiába gondolnánk úgy, hogy a Victoria's Secret modelljeinek nincs mitől tartaniuk, ha párkapcsolati gondokról van szó, ez kicsit sem igaz. Az alábbi sztárok bizonyítják, hogy még ők is megtapasztalják a félrelépést, és simán a padlóra küldi az önbizalmukat a partnerük hűtlensége. Most összeszedtünk 6+1 Victoria's Secret modellt, aki hiába tökéletesen szép, mégis megcsalták.

Őket és történetüket a galériában találod:

