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Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján

#Kylie Jenner
#Victoria's Secret
#Fantasy Bra
#50 millió dolláros melltartó
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. október 21. 10:24

Forrás: Getty Images

Kiderült az igazság: az ok, amiért Kylie Jenner viselte a Fantasy Bra-t a Victoria's Secret kifutóján
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Megszólalt a Victoria's Secret kreatív vezetője is: elmondta, miért Kylie-t választották erre a különleges feladatra.

Mindenki, akinek van internete, tudja, hogy hétvégén lezajlott a Victoria's Secret divatbemutató. Persze elsősorban leginkább onnan, hogy az egész világ Palvin Barbi visszatéréséről beszélt: a modell ugyanis 6 héttel lánya, Sylvie születése után már a kifutón vonult.

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Azonban volt még valami, ami elég nagy hangsúlyt kapott. Ez pedig az, hogy ki viselte azt a bizonyos Fantasy Bra-t. Ha nem tudod: a Fantasy Bra a Victoria's Secret legikonikusabb fehérneműje, a gyémántokkal kirakott melltartó laza 50 millió dollárt ér, és a legnagyobb kiváltság, ha valaki viselheti a kifutón. Ráadásul 8 év után tért vissza, és idén a Jacob & Co. készítette aranyból és gyémántokból, textil felhasználása nélkül.

Sokan várták izgatottan, amikor megjelent a színpadon, a sötétben egy sziluett, és találgattak is az emberek, vajon ki lehet az. Csak érdekesség gyanánt írjuk, hogy korábban Heidi Klum, Gisele Bündchen, Adriana Lima és Candice Swanepoel is viselték. Aztán a nézők többsége meg is lepődött, mert ezúttal nem egy original angyal kapta meg, hanem Kylie Jenner Kylie Jenner közszereplő, televíziós személyiség 224cikk 19galéria 0videó Még több róla , aki életében először vonult a Victoria's Secret kifutóján. Ez pedig eléggé megosztotta az embereket.

Volt, aki szerint a hivatásos modellekkel szembeni teljes tiszteletlenség volt, hogy egy olyan személy viselhette, aki sosem járt még a divatbemutatón, tekintve, hogy a Fantasy Bra viselése korábban a Victoria’s Secrettel felépített modellkarrier egyik legnagyobb elismerésének számított. Mások szerint az sem épp szimpatikus ebben, hogy egyértelműen a követőtábor és az ismertség került előtérbe, hiába érthető marketing szempontból a döntés. Elvégre idén mindennél többen beszéltek a Fantasy Bra-ról.

Ennek kapcsán most a Victoria's Secret kreatív vezetője, Adam Selman is megszólalt. A férfi szerint Kylie kiválasztásában meghatározó szerepet játszott, hogy a hatása messze túlmutat a divaton. A vállalkozóként és televíziós szereplőként is ismert sztár hatalmas közönséget ér el, és a márka ezt a kulturális jelenlétet szerette volna összekapcsolni a Fantasy Bra visszatérésével. Selman elmondta, hogy a rajongók sokat kérték az ikonikus darab visszahozását, ők pedig egy váratlan szereplővel akarták emlékezetessé tenni a pillanatot. „Saját kultúrát teremtett maga körül – hányan mondhatják ezt el?” – fogalmazott Kylie-ról. A választás tehát tudatosan a meglepetésre és a széles közönség megszólítására épült.

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