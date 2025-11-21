A kórházsorozatok királya? Így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai!

Ha belegondolunk, a kórházsorozat egy nagyon kézenfekvő műfaj. Hiszen a rejtélyes betegségek, a súlyos balesetek már önmagukban is adják a drámát, e mellé behozhatjuk az orvosok és ápolók szakmai, erkölcsi dilemmáit, a magánéleti szálakat, aztán elmozdulunk abba az irányba, amelyikbe csak szeretnénk: inkább naturalista ábrázolás vagy vigyünk bele abszurd humort? Csakis az alkotókon múlik, mit szeretnének.



A műfaj úttörőjeként az ötvenes években futó amerikai City Hospitalt szokás emlegetni, de ki-ki érdeklődése szerint bedobhatná most A klinikát, a Dokikat, a Doktor House-t, A Grace klinikát, de még magyar széria is futott Jóban Rosszban címmel. Lehetne még sorolni, de alighanem az egyik legnagyobb hatású kórházsorozat a Vészhelyzet volt. Az 1994 és 2009 között 15 évadot, 331 epizódot megélt széria egy fiktív chicagói kórház sürgősségi osztályának mindennapjaiba engedett betekintést, miközben számos kiváló színésznek jelentett nagyszerű ugródeszkát.

Kattints a galériára, és megmutatjuk, mennyit változtak a Vészhelyzet sztárjai:

Az InStyle MEN Magyarország írása.