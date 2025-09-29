Divat
Zsarolás, vádaskodás, letartóztatás - Így áll most Blake Lively és Justin Baldoni pere
Ha az utóbbi időben akár egyszer is felcsaptad a sztárhíreket (vagy igazából az internetet), nem úszhattad meg a témát: Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla és Justin Baldoni jogi csatája a Velünk véget ér körül kvázi folyamatosan a címlapokon szerepelt. A botrány, ami szexuális zaklatásról, rágalmazásról és elképesztő peres fordulatokról szól, szeptemberre újabb izgalmas fejleményekkel bővült - Blake nagy BFF-jének, Taylor Swift-nek a neve is felmerült a jogi huzavonában, és még egy hajnali letartóztatás is színesítette a történetet.
Az előzményeket részletesen itt olvashatod el arról, mi történt eddig Blake és Justin között, mi pedig most kiegészítjük ezeket a legfontosabb tudnivalókkal 2025 februárja óta, hogy képben legyél a hollywoodi dráma legfrissebb állásáról.
1-0 Blake javára
Ugye a konfliktus gyökerei 2024 decemberére nyúlnak vissza, amikor Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla pert indított Justin Baldoni ellen szexuális zaklatás és megtorlás vádjával. A színésznő azt állította, hogy Justin Baldoni, aki a film rendezője és egyik főszereplője is volt, nemcsak hogy nem reagált megfelelően a vádakra, hanem lejárató kampányt is indított ellene. A sármos színész válaszul 2025 januárjában 400 millió dolláros keresetet nyújtott be Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla , Ryan Reynolds és Blake PR-tanácsadója, Leslie Sloane ellen rágalmazás és polgári zsarolás vádjával. Az eljárás során a bíróság elutasította Baldoni keresetét, és megállapította, hogy Lively vádjai jogilag védettek, így a színésznő jogi pozíciója megerősödött.
Taylor a láthatáron
2025 szeptemberére újabb fordulatot vett a történet, amikor Baldoni csapata megpróbálta idézni Taylor Swiftet tanúvallomásra. A bíró azonban elutasította a kérelmet, és Taylor jogi képviselői hangsúlyozták: az énekesnőnek nincs érdemi szerepe az ügyben, és nem egyezett bele a tanúvallomásba.
Ekkor robbant az újabb bomba: szeptember 15-én egy volt rendőr, Justin Lee Fisher, aki magánnyomozóként dolgozik, átmászott Travis Kelce, az énekesnő vőlegényének kerítésén, hogy Swiftnek kézbesítse a kihallgatással kapcsolatos papírokat. A férfit letartóztatták bűncselekményes behatolás miatt, ő maga pedig azt nyilatkozta, hogy „csak a munkáját végezte”, és tart attól, hogy elveszítheti magánnyomozói engedélyét.
Azért gondold el, mennyire beparázhatott szegény Taylor, amikor egy vadidegen zsaru állt a kertjükben...
Tavasszal ismét izgulhatunk
Ne is tagadd, hogy tűkön ülve várod a csatározás következő lépését! Megnyugtatunk: hamarabb eljön, mint hinnéd, ugyanis a per következő fontos mérföldköve 2026. március 9., amikor Blake Lively Blake Lively színésznő 290cikk 40galéria 4videó Még több róla keresete kerül bíróság elé. A színésznő továbbra is fenntartja állításait, miszerint Baldoni zaklatást és megtorlást alkalmazott vele szemben a film készítése során, de persze, ezen a ponton csak találgatni tudunk, a bíró miként dönt majd.
Ha pedig azt gondoltad, a két sztár közti vita egyedi eset, sajnos ki kell ábrándítsunk, mert Hollywood tele van nem túl kedves emberekkel, akik alig várják, hogy tönkretegyék a másikat...
