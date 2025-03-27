Életmód
Feltűnt? Julia Roberts 25 éve ugyanazt a sneakert viseli, és nem csoda
Forrás: Getty Images
Julia Roberts Julia Roberts Színésznő 110cikk 17galéria 6videó Még több róla karrierje során már elég sokat bizonyított. Például azt, hogy remek színésznő, nagyon ért a szépségápoláshoz, no meg persze a divathoz is. A legtöbb vörös szőnyeges eseményen minden tekintet rá szegeződik, imádja a statement darabokat, de ugyanakkor kitart a jól bevált divatmegoldások mellett.
Így van ez kedvenc sneakerével is, amelyet valójában már évtizedek óta visel, és nem hajlandó váltani. Ez nem más, mint a Vans ikonikus lábbelije, amit a Sztárom a párom című filmben is viselt, és amit akkor - 1999-ben - ő maga tett annyira divatossá, hogy emberek ezrei álltak sorba a boltok előtt.
A kényelmes, szettekbe tökéletesen besimuló cipő (mely erősen tornacipőre hajaz) azóta is annyira nagy favorit nála, hogy a szekrényében biztosan találni pár darabot. Ezeket pedig minden évszakban szívesen viseli.
Elsődleges kedvence a sötét színvilág, ez a sportos darab pedig nem csak sportos szettekhez ideális. Ezt az alábbi szett is jól bizonyítja:
Julia Roberts Julia Roberts Színésznő 110cikk 17galéria 6videó Még több róla azt vallja, hogy mindenki gardróbjába kell pár jól bevált darab, amit bárhova, bármikor viselhet, és egyúttal kényelmesen is érzi magát bennük. A fenti lábbelihez hasonló cipővel pedig biztos, hogy nem lőhetsz mellé - teljesen mindegy, melyik évben kapod fel!
