Feltűnt? Julia Roberts 25 éve ugyanazt a sneakert viseli, és nem csoda

karrierje során már elég sokat bizonyított. Például azt, hogy remek színésznő, nagyon ért a szépségápoláshoz, no meg persze a divathoz is. A legtöbb vörös szőnyeges eseményen minden tekintet rá szegeződik, imádja a statement darabokat, de ugyanakkor kitart a jól bevált divatmegoldások mellett.

Így van ez kedvenc sneakerével is, amelyet valójában már évtizedek óta visel, és nem hajlandó váltani. Ez nem más, mint a Vans ikonikus lábbelije, amit a Sztárom a párom című filmben is viselt, és amit akkor - 1999-ben - ő maga tett annyira divatossá, hogy emberek ezrei álltak sorba a boltok előtt.

A kényelmes, szettekbe tökéletesen besimuló cipő (mely erősen tornacipőre hajaz) azóta is annyira nagy favorit nála, hogy a szekrényében biztosan találni pár darabot. Ezeket pedig minden évszakban szívesen viseli.

Elsődleges kedvence a sötét színvilág, ez a sportos darab pedig nem csak sportos szettekhez ideális. Ezt az alábbi szett is jól bizonyítja:

azt vallja, hogy mindenki gardróbjába kell pár jól bevált darab, amit bárhova, bármikor viselhet, és egyúttal kényelmesen is érzi magát bennük. A fenti lábbelihez hasonló cipővel pedig biztos, hogy nem lőhetsz mellé - teljesen mindegy, melyik évben kapod fel!

Galéria / 8 kép 8 öregedésgátló tipp Julia Robertstől, aminek köszönhetően legalább 15 évet letagadhat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria