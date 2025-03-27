Horoszkóp
Feltűnt? Julia Roberts 25 éve ugyanazt a sneakert viseli, és nem csoda

Kerekes Vivien
A JOY.hu vezető online szerkesztője.

2025. március 27. 09:55

Feltűnt? Julia Roberts 25 éve ugyanazt a sneakert viseli, és nem csoda
EZ a hajszín lesz az ősz legnagyobb dobása: 6 változat, ha ki akarod próbálni

Ideje a merészebb színek felé kacsintgatni, ugyanis idén ősszel irtó trendi lesz!

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
A színésznő 1999 óta imádja ezt a lábbelit, és napjainkban is előszeretettel viseli.

Julia Roberts Julia Roberts Színésznő 110cikk 17galéria 6videó Még több róla karrierje során már elég sokat bizonyított. Például azt, hogy remek színésznő, nagyon ért a szépségápoláshoz, no meg persze a divathoz is. A legtöbb vörös szőnyeges eseményen minden tekintet rá szegeződik, imádja a statement darabokat, de ugyanakkor kitart a jól bevált divatmegoldások mellett.

Olvasd el ezt is! A 80-as évek óta Julia Roberts erre az egyetlen divatszabályra esküszik

Így van ez kedvenc sneakerével is, amelyet valójában már évtizedek óta visel, és nem hajlandó váltani. Ez nem más, mint a Vans ikonikus lábbelije, amit a Sztárom a párom című filmben is viselt, és amit akkor - 1999-ben - ő maga tett annyira divatossá, hogy emberek ezrei álltak sorba a boltok előtt.

A kényelmes, szettekbe tökéletesen besimuló cipő (mely erősen tornacipőre hajaz) azóta is annyira nagy favorit nála, hogy a szekrényében biztosan találni pár darabot. Ezeket pedig minden évszakban szívesen viseli.

Elsődleges kedvence a sötét színvilág, ez a sportos darab pedig nem csak sportos szettekhez ideális. Ezt az alábbi szett is jól bizonyítja:

Julia Roberts Julia Roberts Színésznő 110cikk 17galéria 6videó Még több róla azt vallja, hogy mindenki gardróbjába kell pár jól bevált darab, amit bárhova, bármikor viselhet, és egyúttal kényelmesen is érzi magát bennük. A fenti lábbelihez hasonló cipővel pedig biztos, hogy nem lőhetsz mellé - teljesen mindegy, melyik évben kapod fel!

Olvasd el ezt is! Mindenki Hailey Bieber szandálját keresi a boltokban: és nem véletlenül!

5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába

A legtöbb nő számára ismerős az érzés, amikor a nap végén úgy érezzük, túl sok szerepet próbáltunk egyszerre eljátszani....

Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok

Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!

Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket

Az őszi trendek listáján megjelent három olyan anyag, amire biztosan te sem számítottál!

Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban

Fedezd fel, hogyan rétegezd stílusosan az Intrend darabjait: így alkoss kényelmes, elegáns őszi szetteket a hűvösebb nap...

Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha

Mindig vegyes érzésekkel vágok bele egy új bőrápolási rutin kipróbálásába.

Stílus horoszkóp: így válassz fehérneműt a csillagjegyed alapján

A csillagjegyed, már a fehérnemű választásban is könnyen segít!

Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához

Vissza az irodába stílusosan! Így állítsd össze az őszi kapszulagardróbodat az Intrend darabjaiból, hogy reggelente mind...

Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla

Pink október. Egy hónap, amikor a világ rózsaszínbe borul, és a szalagok, kampányok, figyelemfelhívó üzenetek egyetlen k...

Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot

Indulás előtt reflexből csekkolod a makeupod, a hajad és a szetted, na de az vajon ösztönösen eszedbe jut minden hónapba...

Ijesztő, milyen hatással lehet a közösségi média az énképedre: így védekezhetsz ellene

A milleniál nők örök kedvenc szinglije, Bridget Jones hosszú éveken át küzdött azzal, hogy elfogadja a súlyát – méghozzá...
