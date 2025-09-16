Divat
Ezért beszél most mindenki megint a Vámpírnaplókról: sokkoló titkok derültek ki a sorozatról
Forrás: Chelsea Lauren/Getty Images
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Igen, ma már minden milleniál nő A nyár, amikor megszépültem (The Summer I Turned Pretty) szerelmi háromszögéről beszél, de pár évvel ezelőtt azért egy másik testvérpár osztotta két táborra az Y-generációt, méghozzá a Vámpírnaplók (The Vampire Diaries) széria Stefan (Paul Wesley) és Damon Salvatore-ja (Ian Somerhalder), akik Elena Gilbert ( Nina Dobrev Nina Dobrev Színésznő 71cikk 11galéria 3videó Még több róla ) szívéért versenyeztek közel nyolc évadon át – közben szó szerint véres harcokat vívtak azért, hogy megmentsék a szeretett lány életét.
És a 2009-ben debütáló show története a színfalak mögött is eléggé filmbeillő volt, már csak azért is, mert a szereplők közül többen randiztak a való életben is, mint például Nina Dobrev Nina Dobrev Színésznő 71cikk 11galéria 3videó Még több róla és Ian Somerhalder, Candice King (Caroline Forbes) és Zach Roerig (Matt Donovan), vagy Paul Wesley és Torrey DeVitto (Meredith Fell). Sőt, Samantha Highfill 2025 őszén kiadott I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries című könyvéből az is kiderült, azért a színészeknek nem csak jó emlékei vannak a sorozatról.
Egyenlőséget Elenának!
Először is: Emlékszel, hogy Nina Dobrev Nina Dobrev Színésznő 71cikk 11galéria 3videó Még több róla hat évad után búcsút intett a vámpír létnek? Nos, nem azért tette, mert elege lett volna Elena eljátszásából – pontosabban attól sokkalt be, mennyivel kevesebbet fizetnek neki érte, mint Ian Somerhaldernek és Paul Wesley-nek a saját szerepükért, holott a színésznő időről időre több karaktert alakított a show-ban, például Elena hasonmását, Katherine-t.
„Úgy éreztem, mintha ezzel azt mondanák, nem számít, mennyire keményen dolgozok, és nem vagyok egyenlő a férfi kollégáimmal. Ez nagyon felzaklatott.”
A sorozat fináléjában végül egy cameo erejéig beugrott, de ezt a felkérést is majdnem visszautasította, mert ötször kisebb összeget ajánlottak neki ezért, mint amennyit amúgy keresett korábban a szériával. „Ugyanolyan bánásmódot kellett kapnom, mint a fiúknak. Határozottan ki kellett jelentenem, hogy ha nem történik meg, akkor nem térhetek vissza” – árulta el Nina, majd hozzátette, egyáltalán nem érdekelte a pénz érdekelte, hanem az elvek.
Mérgező a mánia?
A Damont életre (azaz élőhalott vámpírra) keltő Ian Somerhalder Ian Somerhalder Színész, Modell 52cikk 12galéria 2videó Még több róla viszont már a harmadik évad után kilépett volna, és könnyek között kérte a sorozat alkotóját, hogy engedje el a karakterét, mielőtt az túl nyálassá válna. „Annyira dühös voltam emiatt. Ki akartam szállni.” Ian „valami igazán menőt, sötétet és merészet” szeretett volna játszani, de Julie Plec meggyőzte őt, hogy a szerepe akkor is komplex lesz, ha komoly kapcsolatba kezd Elenával.
A színész végül maradt, és bár idővel ő lett az egyik legnagyobb Delena-fan, döbbenettel tölti el, mennyire mérgezővé tud válni egy rajongótábor. Elena és Damon, azaz Nina és Ian 2010 illetve 2013 között az életben is egy pár alkottak, továbbá a szakításuk után is szerelmesekként láthattuk őket a szériában - Julie Plec szerint tisztelettudóak és figyelmesek maradtak egymással.
A fanok azonban egyáltalán nem így kezelték a helyzetet! Ian azt mondja, undorodik tőle és frusztrálja, hogy mennyire sötét lehet egy fandom. „Azt gondoltam, várjunk csak, hűha, ez egy kitalált sorozat kitalált karakterekkel, nem lehetünk gonoszak másokkal a valóságban. Ez megváltoztatta a rajongói közösség iránti megbecsülésemet. Nem szeretem, ha az emberek gonoszak egymással. Ez egy mérgező rák a társadalomra nézve” – jelentette ki. „Ez az egyik oka annak, hogy otthagytam a televíziós szakmát, és vállalkozó lettem.” A sztár veszélyesnek tartja, ha a nézők ennyire erősen szurkolnak egy párnak a képernyőn (vagy valódi személyeknek), mert ilyenkor elutasítanak minden mást, mint a fejükben élő képet.
„A közösségi média megjelenésével az emberek egyszerűen elképesztő mennyiségű gyűlöletet tudnak árasztani az univerzumba csak azért, mert nem elégedettek egy tévéműsor történetével.”
Ian olyannyira besokallt ettől, hogy végleg hátat fordított a színészi karrierjének, és féltve őrzi a magánéletét: Nikki Reeddel 2014-ben kezdett el randizni, egy évvel később feleségül vette, és azóta született egy lányuk, illetve egy fiuk is, de a nyilvánosságtól NAGYON távol tartják a gyerekeiket. Sőt, bár Paul Wesley például az egyik legjobb barátja a Vámpírnaplók óta, gyakorlatilag sosem jelenik meg olyan eseményeken, ahol a BFF-je mellett Nina is ott van (akik szintén jó viszonyt ápolnak), és szinte borítékolható, hogy miért: óvni akarja a családját a toxikus Delena-fanok megjegyzéseitől, akik Nina és Ian újra egymásra találásáért „szurkolnak”.
Nina Dobrev tehát nem félt lellázadni, fellépni az egyenlő bánásmódért, ahogyan a JOY REBEL Issue lapszámának címlapsztárja, Sisi sem, aki a férfiak által uralt zeneiparban is kikövetelte a neki járó helyet és színpadokat!
VÁSÁROLD MEG A JOY REBEL ISSUE-T!
Már megvásárolható a legújabb JOY magazin, ami most kifejezetten azoknak készült, akik nem félnek önmaguk lenni - és nem foglalkoznak a környezetük véleményével!
Hol kapható? Keresd a legközelebbi árusító helyet, nézd meg ITT!
Jöhet még pár kulisszatitok a Vámpírnaplók sorozatról?
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!