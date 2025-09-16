Ezért beszél most mindenki megint a Vámpírnaplókról: sokkoló titkok derültek ki a sorozatról

Igen, ma már minden milleniál nő A nyár, amikor megszépültem (The Summer I Turned Pretty) szerelmi háromszögéről beszél, de pár évvel ezelőtt azért egy másik testvérpár osztotta két táborra az Y-generációt, méghozzá a Vámpírnaplók (The Vampire Diaries) széria Stefan (Paul Wesley) és Damon Salvatore-ja (Ian Somerhalder), akik Elena Gilbert ( ) szívéért versenyeztek közel nyolc évadon át – közben szó szerint véres harcokat vívtak azért, hogy megmentsék a szeretett lány életét.

És a 2009-ben debütáló show története a színfalak mögött is eléggé filmbeillő volt, már csak azért is, mert a szereplők közül többen randiztak a való életben is, mint például és Ian Somerhalder, Candice King (Caroline Forbes) és Zach Roerig (Matt Donovan), vagy Paul Wesley és Torrey DeVitto (Meredith Fell). Sőt, Samantha Highfill 2025 őszén kiadott I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries című könyvéből az is kiderült, azért a színészeknek nem csak jó emlékei vannak a sorozatról.

Egyenlőséget Elenának!

Először is: Emlékszel, hogy hat évad után búcsút intett a vámpír létnek? Nos, nem azért tette, mert elege lett volna Elena eljátszásából – pontosabban attól sokkalt be, mennyivel kevesebbet fizetnek neki érte, mint Ian Somerhaldernek és Paul Wesley-nek a saját szerepükért, holott a színésznő időről időre több karaktert alakított a show-ban, például Elena hasonmását, Katherine-t.

„Úgy éreztem, mintha ezzel azt mondanák, nem számít, mennyire keményen dolgozok, és nem vagyok egyenlő a férfi kollégáimmal. Ez nagyon felzaklatott.”

A sorozat fináléjában végül egy cameo erejéig beugrott, de ezt a felkérést is majdnem visszautasította, mert ötször kisebb összeget ajánlottak neki ezért, mint amennyit amúgy keresett korábban a szériával. „Ugyanolyan bánásmódot kellett kapnom, mint a fiúknak. Határozottan ki kellett jelentenem, hogy ha nem történik meg, akkor nem térhetek vissza” – árulta el Nina, majd hozzátette, egyáltalán nem érdekelte a pénz érdekelte, hanem az elvek.

Mérgező a mánia?

A Damont életre (azaz élőhalott vámpírra) keltő viszont már a harmadik évad után kilépett volna, és könnyek között kérte a sorozat alkotóját, hogy engedje el a karakterét, mielőtt az túl nyálassá válna. „Annyira dühös voltam emiatt. Ki akartam szállni.” Ian „valami igazán menőt, sötétet és merészet” szeretett volna játszani, de Julie Plec meggyőzte őt, hogy a szerepe akkor is komplex lesz, ha komoly kapcsolatba kezd Elenával.

A színész végül maradt, és bár idővel ő lett az egyik legnagyobb Delena-fan, döbbenettel tölti el, mennyire mérgezővé tud válni egy rajongótábor. Elena és Damon, azaz Nina és Ian 2010 illetve 2013 között az életben is egy pár alkottak, továbbá a szakításuk után is szerelmesekként láthattuk őket a szériában - Julie Plec szerint tisztelettudóak és figyelmesek maradtak egymással.

forrás: Dimitrios Kambouris/Getty Images Ian Somerhalder és Nina Dobrev a valóságban is évekig egy párt alkottak, és a Delena-fanok közül sokan ma is azért szurkolnak, hogy újra egymásra találjanak.

A fanok azonban egyáltalán nem így kezelték a helyzetet! Ian azt mondja, undorodik tőle és frusztrálja, hogy mennyire sötét lehet egy fandom. „Azt gondoltam, várjunk csak, hűha, ez egy kitalált sorozat kitalált karakterekkel, nem lehetünk gonoszak másokkal a valóságban. Ez megváltoztatta a rajongói közösség iránti megbecsülésemet. Nem szeretem, ha az emberek gonoszak egymással. Ez egy mérgező rák a társadalomra nézve” – jelentette ki. „Ez az egyik oka annak, hogy otthagytam a televíziós szakmát, és vállalkozó lettem.” A sztár veszélyesnek tartja, ha a nézők ennyire erősen szurkolnak egy párnak a képernyőn (vagy valódi személyeknek), mert ilyenkor elutasítanak minden mást, mint a fejükben élő képet.

„A közösségi média megjelenésével az emberek egyszerűen elképesztő mennyiségű gyűlöletet tudnak árasztani az univerzumba csak azért, mert nem elégedettek egy tévéműsor történetével.”

Ian olyannyira besokallt ettől, hogy végleg hátat fordított a színészi karrierjének, és féltve őrzi a magánéletét: Nikki Reeddel 2014-ben kezdett el randizni, egy évvel később feleségül vette, és azóta született egy lányuk, illetve egy fiuk is, de a nyilvánosságtól NAGYON távol tartják a gyerekeiket. Sőt, bár Paul Wesley például az egyik legjobb barátja a Vámpírnaplók óta, gyakorlatilag sosem jelenik meg olyan eseményeken, ahol a BFF-je mellett Nina is ott van (akik szintén jó viszonyt ápolnak), és szinte borítékolható, hogy miért: óvni akarja a családját a toxikus Delena-fanok megjegyzéseitől, akik Nina és Ian újra egymásra találásáért „szurkolnak”.

