A Vámpírnaplók sztárja most szakított a vőlegényével, de máris egy világsztárral randizhat: árulkodó fotók készültek róluk

Forrás: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images
Mindössze pár nap telt el azóta, hogy kiderült, Nina Dobrev Nina Dobrev Színésznő 71cikk 11galéria 3videó Még több róla felbontotta az eljegyzését vőlegényével, az olimpiai bajnok snowboardossal, Shaun White-tal, azonban szerencsére úgy tűnik, a Vámpírnaplók sztárja nem hagyja, hogy a szakításuk letörje őt...
Inkább kiruccant a barátaival Olaszországba, ahol lesifotók is készültek róla. És a felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy készen áll újra a randizásra, a továbblépésre, sőt, talán már meg is tette azt, méghozzá nem is akárkivel, Zac Efronnal!
Nina a képeken sugárzóan jókedvű, és sokak szerint feltűnően flörtöl a milleniál nők nagy szerelmével – aki természetesen ma is megdobogtatja a szívünket. Egyébként nem egyedül élveztél a dolce vitát, mert több sztár bekapcsolódott hozzájuk erre a luxuskirándulásra.
Becsekkolt Olaszországba a Gossip Girl – A pletykafészek színésze, Chace Crawford és Kelsey Merritt, Miles Teller és a felesége, Keleigh Sperry, aki szintén feltöltött fotókat az utazásról, amelyeken Nina és Zac is szerepelnek: a kommentekben sokan meg is jegyezték, milyen szuper lenne, ha randiznának.
Nináról és Zacről amúgy a múltban is pletykálták, hogy összejöttek, mivel évek óta barátok (már 2010-ben is látták őket együtt), a színésznő vendégszerepelt is a férfi YouTube-csatornáján futó műsorában: csatlakozott hozzá a konditeremben, és ebben a videóban is tagadhatatlan köztük a kémia.
Ninát viszont 2019-ben bemutatták Shaun White-nak, akivel hamarosan össze is jöttek, és közben el is jegyezték egymást, azonban ezt alig egy év után felbontották, de a szakítás okát egyelőre nem tudjuk. Zac utolsó kapcsolata, amiről tudunk, Vanessa Valladares modellel volt, de vele még 2021-ben elváltak az útjak.
Szóval, lehet, hogy most végre jó az időzítés Ninának és Zacnek?
Tudtad, hogy vannak kifejezetten népszerű helyek, ahová szakítás után rengetegen elutaznak?
