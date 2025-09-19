A Vámpírnaplók sztárja most szakított a vőlegényével, de máris egy világsztárral randizhat: árulkodó fotók készültek róluk

Mindössze pár nap telt el azóta, hogy kiderült, felbontotta az eljegyzését vőlegényével, az olimpiai bajnok snowboardossal, Shaun White-tal, azonban szerencsére úgy tűnik, a Vámpírnaplók sztárja nem hagyja, hogy a szakításuk letörje őt...

Inkább kiruccant a barátaival Olaszországba, ahol lesifotók is készültek róla. És a felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy készen áll újra a randizásra, a továbblépésre, sőt, talán már meg is tette azt, méghozzá nem is akárkivel, Zac Efronnal!

Nina a képeken sugárzóan jókedvű, és sokak szerint feltűnően flörtöl a milleniál nők nagy szerelmével – aki természetesen ma is megdobogtatja a szívünket. Egyébként nem egyedül élveztél a dolce vitát, mert több sztár bekapcsolódott hozzájuk erre a luxuskirándulásra.

Becsekkolt Olaszországba a Gossip Girl – A pletykafészek színésze, Chace Crawford és Kelsey Merritt, Miles Teller és a felesége, Keleigh Sperry, aki szintén feltöltött fotókat az utazásról, amelyeken Nina és Zac is szerepelnek: a kommentekben sokan meg is jegyezték, milyen szuper lenne, ha randiznának.

Nináról és Zacről amúgy a múltban is pletykálták, hogy összejöttek, mivel évek óta barátok (már 2010-ben is látták őket együtt), a színésznő vendégszerepelt is a férfi YouTube-csatornáján futó műsorában: csatlakozott hozzá a konditeremben, és ebben a videóban is tagadhatatlan köztük a kémia.

Ninát viszont 2019-ben bemutatták Shaun White-nak, akivel hamarosan össze is jöttek, és közben el is jegyezték egymást, azonban ezt alig egy év után felbontották, de a szakítás okát egyelőre nem tudjuk. Zac utolsó kapcsolata, amiről tudunk, Vanessa Valladares modellel volt, de vele még 2021-ben elváltak az útjak.

Szóval, lehet, hogy most végre jó az időzítés Ninának és Zacnek?

Tudtad, hogy vannak kifejezetten népszerű helyek, ahová szakítás után rengetegen elutaznak?

