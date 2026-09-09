Életmód
Újranéztem Britney Spears legendás VMA-fellépését – ma már egészen mást látok benne, mint gyerekként
Forrás: gettyimages
Ez a gyönyörű nő Theo James felesége: az Úriemberek sztárja 17 éve foglalt
Ruth Kearney maga is színésznő, de míg férje világsztár lett, őt hírnév helyett a kreatív szerepek vonzzák.
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
Napi horoszkóp szeptember 8.: a Vízöntők bizonyítani szeretnének valakinek, a Halak akaratukon kívül hibát követnek el
A mai nap folyamán is izgalmas kalandok, váratlan fordulatok, sikerek vagy épp tanulságok várnak, azt azonban, hogy pontosan mire számíthatsz, csak akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Katalin hercegné gyerekei imádják ezt a tésztát: megtaláltuk a tökéletes receptet
Azt gondoltad, Katalin hercegné gyerekei csak különleges fogásokat esznek? Tévedtél: ők is rajonganak a hétköznapi ételekért, amelyeket pofonegyszerű elkészíteni.
Napi horoszkóp szeptember 9.: a Szüzek fontos elhatározásra jutnak, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Máris komoly gondok vannak a Harry Potter-sorozat második évadával
Az HBO új Harry Potter-sorozatának első évada még be sem mutatkozott, a háttérben már javában készül a folytatás.
Nem kellett hozzá magyarázat, elemzés vagy háttértörténet. Amikor a VMA színpadán megjelent zöld szettjében, majd egy hatalmas pitonnal a vállán folytatta az I’m a Slave 4 U koreográfiáját, csak azt láttam, amit mindenki látni akart: egy gyönyörű, magabiztos lányt, aki uralja a színpadot. Most, 25 évvel később újranéztem a felvételt, és szinte zavarba ejtő volt szembesülni azzal, mennyire más szemmel nézem. Britney ugyanis mindössze 19 éves volt.
Gyerekként fel sem tűnt, milyen fiatal
Britney 2001. szeptember 6-án mutatta be az akkor még meg sem jelent I’m a Slave 4 U című dalát az MTV Video Music Awards színpadán. Ketrec, tigris, dzsungel, elképesztő koreográfia, majd a produkció egyik legismertebb pillanata: a burmai piton. A fellépés egyetlen este alatt popkulturális ikonná vált. Akkor egy felnőtt nőt láttam. Most egy 19 éves lányt, akitől már ekkor azt várta a popipar, hogy minden alkalommal szexibb, merészebb és provokatívabb legyen. Ráadásul Britney később elárulta, hogy a produkció közben valójában rettegett a kígyótól. Miközben kívülről teljes kontrollt sugárzott, belül attól félt, hogy az állat megtámadja.
Amit magabiztosságnak láttam, abban ma már mást is észreveszek
Ez az információ teljesen átírta számomra a fellépést. Gyerekként Britney lazaságát csodáltam. Felnőttként inkább azt a professzionalizmust nézem, amellyel félelem ide vagy oda, végigcsinálta az egészet. A Dazednek a produkció díszletén dolgozó Ray Winkler is arról beszélt, hogy Britney pontos elképzelésekkel érkezett, és aktívan részt vett a koncepció kialakításában. A színpadon ráadásul valódi díszletek és állatok vették körül. Nem digitális trükkök teremtették meg a pillanatot. Britney-nek ott és akkor kellett működtetnie az egészet.
A popipar előbb felnőtté tette, aztán megbüntette érte
Mai fejjel azonban van egy másik, sokkal kellemetlenebb rétege is a felvételnek. Britney-től azt várták, hogy szexi legyen, majd ugyanezért folyamatosan számonkérték. A teste, a szüzessége, a kapcsolatai és minden egyes ruhája közbeszéd tárgya lett. Előbb felépítették belőle a tökéletes fantáziát, majd éveken keresztül figyelték, mikor reped meg a kép. A 2001-es VMA ebből a szempontból is korszakhatár. Britney itt hagyta maga mögött végleg a tinisztár imázsát, miközben még maga is tinédzser volt.
Ma már nem a kígyót nézem
Huszonöt évvel később is elég meglátni Britney-t a zöld szettben, és azonnal tudjuk, melyik fellépésről van szó. Ez önmagában mutatja, milyen erős popkulturális pillanat született azon az estén. Csak én nézem már másként. Gyerekként Britney akartam lenni. Most azt figyelem, mennyi koncentráció, fegyelem és nyomás lehetett abban a néhány percben. A kígyó ugyanaz maradt, a koreográfia sem változott, és Britney továbbra is elképesztő. Csak közben felnőttem, és már azt is észreveszem, amit akkor még nem tudtam meglátni.
Hogy tetszett a cikk?
Életmód
KVÍZ – Te milyen típusú partner vagy? A Félrelépni szabad című film megmutatja, mennyire másképp működhetünk egy kapcsolatban
Promóciók
Ki vagy valójában? A Pandora Talisman a csillagokban és benned keresi a választ
Promóciók
“Hol lehet személyes Kívánságfüzetet venni?” - így reagált az első közönség Dobó Kata új filmjére
Promóciók
A szupererő, ami mindannyiunkban ott rejlik - A közös alkotás és a kreativitás fontosságára hívja fel a figyelmet őszi kampányában az Allee
Promóciók
Szerelmeslevél Budapesthez – 35 előadó egy filmben, amit a város ihletett
Promóciók
Dyson CameraJet: Az egyetlen fogkefe, amely kamerával és vízsugárral rendelkezik, hogy célzottan eltávolítsa a lepedéket a fogak közötti résekből
Szeptember 10-e sorsfordító nap lehet 2026-ban: az asztrológus elárulja, miért!
Karikázd be ezt a dátumot a naptáradban, mert mérföldkövet jelenthet az életedben! Persze tenned is kell azért, hogy így legyen!
Napi horoszkóp szeptember 9.: a Szüzek fontos elhatározásra jutnak, a Skorpiók váratlan helyzetbe kerülnek
A hét közepén is izgalmasabbnál izgalmasabb kalandok, váratlan fordulatok várnak az egyes csillagjegyekre, érdemes tehát mindenképp néhány percet a szerdai horoszkópodra szánni!
Éttermi dolgozók felfedték, mi az, amit sosem rendelnének egy étteremből
Ha valaki éveket tölt éttermekben, egészen más szemmel kezdi nézni az étlapot.
Álompasinak tűnhet, pedig rémálommá válhat a kapcsolatotok: 12 red flag, ami minden nőt könnyen megtéveszt
Van, ami az első randik idején még elképesztően romantikusnak vagy éppen megnyugtatónak tűnik, aztán néhány hónappal később már egészen más szemmel nézel rá.
A „nagy millenniál karrierválság”: miért jutott el egy generáció oda, hogy mindent jól csinált, mégsem érzi úgy, hogy megérte?
Tanulj, szerezz diplomát, dolgozz keményen, légy megbízható, vállalj többet, lépkedj felfelé, és egyszer majd megérkezel.
Minimáltól a merészig: a legmenőbb sztártetoválások, amikből bátran inspirálódhatsz
Ha régóta tervezed már, hogy tetováltatsz magadra valamit, akkor a cikkünkben szereplő képek láttán simán lehet, hogy nem fogsz tovább várni vele!