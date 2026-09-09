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Újranéztem Britney Spears legendás VMA-fellépését – ma már egészen mást látok benne, mint gyerekként

#Britney Spears
#vma
#Fellépés
Kamilla
Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 8. 08:57

Forrás: gettyimages

Britney Spears
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2001-ben Britney Spears volt számomra a popsztár definíciója.

Nem kellett hozzá magyarázat, elemzés vagy háttértörténet. Amikor a VMA színpadán megjelent zöld szettjében, majd egy hatalmas pitonnal a vállán folytatta az I’m a Slave 4 U koreográfiáját, csak azt láttam, amit mindenki látni akart: egy gyönyörű, magabiztos lányt, aki uralja a színpadot. Most, 25 évvel később újranéztem a felvételt, és szinte zavarba ejtő volt szembesülni azzal, mennyire más szemmel nézem. Britney ugyanis mindössze 19 éves volt.

Gyerekként fel sem tűnt, milyen fiatal

Britney 2001. szeptember 6-án mutatta be az akkor még meg sem jelent I’m a Slave 4 U című dalát az MTV Video Music Awards színpadán. Ketrec, tigris, dzsungel, elképesztő koreográfia, majd a produkció egyik legismertebb pillanata: a burmai piton. A fellépés egyetlen este alatt popkulturális ikonná vált. Akkor egy felnőtt nőt láttam. Most egy 19 éves lányt, akitől már ekkor azt várta a popipar, hogy minden alkalommal szexibb, merészebb és provokatívabb legyen. Ráadásul Britney később elárulta, hogy a produkció közben valójában rettegett a kígyótól. Miközben kívülről teljes kontrollt sugárzott, belül attól félt, hogy az állat megtámadja.

Amit magabiztosságnak láttam, abban ma már mást is észreveszek

Ez az információ teljesen átírta számomra a fellépést. Gyerekként Britney lazaságát csodáltam. Felnőttként inkább azt a professzionalizmust nézem, amellyel félelem ide vagy oda, végigcsinálta az egészet. A Dazednek a produkció díszletén dolgozó Ray Winkler is arról beszélt, hogy Britney pontos elképzelésekkel érkezett, és aktívan részt vett a koncepció kialakításában. A színpadon ráadásul valódi díszletek és állatok vették körül. Nem digitális trükkök teremtették meg a pillanatot. Britney-nek ott és akkor kellett működtetnie az egészet.

Kép
forrás: Kevin Kane/gettyimages

A popipar előbb felnőtté tette, aztán megbüntette érte

Mai fejjel azonban van egy másik, sokkal kellemetlenebb rétege is a felvételnek. Britney-től azt várták, hogy szexi legyen, majd ugyanezért folyamatosan számonkérték. A teste, a szüzessége, a kapcsolatai és minden egyes ruhája közbeszéd tárgya lett. Előbb felépítették belőle a tökéletes fantáziát, majd éveken keresztül figyelték, mikor reped meg a kép. A 2001-es VMA ebből a szempontból is korszakhatár. Britney itt hagyta maga mögött végleg a tinisztár imázsát, miközben még maga is tinédzser volt.

Ma már nem a kígyót nézem

Huszonöt évvel később is elég meglátni Britney-t a zöld szettben, és azonnal tudjuk, melyik fellépésről van szó. Ez önmagában mutatja, milyen erős popkulturális pillanat született azon az estén. Csak én nézem már másként. Gyerekként Britney akartam lenni. Most azt figyelem, mennyi koncentráció, fegyelem és nyomás lehetett abban a néhány percben. A kígyó ugyanaz maradt, a koreográfia sem változott, és Britney továbbra is elképesztő. Csak közben felnőttem, és már azt is észreveszem, amit akkor még nem tudtam meglátni.

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