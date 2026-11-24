De vajon kik a világ legnépszerűbb hírességei 2026-ban? A tízes toplistán sportlegendák, popsztárok és a Kardashian–Jenner család tagjai is helyet kaptak. Az első helyezettet pedig egyelőre senki sem tudja megszorongatni. Ma már egy világsztár népszerűségét nem kizárólag a mozis bevételek, a lemezeladások vagy a sporteredmények határozzák meg. A közösségi média teljesen átalakította a hírnév fogalmát, és olyan hírességeknek is hatalmas befolyást adott, akik elsősorban az interneten építették fel a karrierjüket. A 2026-os toplistát az Instagram követőszámai alapján állítottuk össze. Ez nem a hírességek teljes népszerűségét méri, de jól mutatja, kik rendelkeznek a legnagyobb online rajongótáborral.

10. Justin Bieber – 286 millió követő

Justin Bieber még tinédzserként robbant be a köztudatba, amikor a YouTube-ra feltöltött videóival milliók figyelmét keltette fel. Azóta a popzene egyik legismertebb előadójává vált, és a rajongók érdeklődése a mai napig töretlen. Az énekes magánélete legalább akkora figyelmet kap, mint a zenéje. Hailey Bieberrel kötött házassága, apasága és az időnként megosztott személyes pillanatai rendszeresen bejárják a világsajtót. Közel 286 milliós Instagram-követőtáborával továbbra is a legnépszerűbb sztárok között szerepel.

9. Khloé Kardashian – 290 millió követő

A Kardashian család harmadik legismertebb Instagram-sztárja, Khloé Kardashian közel 290 millió követővel büszkélkedhet. A realityszereplőből lett üzletasszony az elmúlt években saját vállalkozásaira, családjára és életmódjával kapcsolatos tartalmaira koncentrált. Követői különösen szeretik a személyesebb bejegyzéseit, amelyekben az anyaságról, a testképről vagy élete nehezebb időszakairól beszél.

8. Beyoncé – 298 millió követő

Beyoncé azon kevés világsztárok közé tartozik, akiknek nem kell naponta posztolniuk ahhoz, hogy folyamatosan beszéljenek róluk. Az énekesnő tudatosan óvja a magánéletét, miközben minden új zenei projektjét óriási érdeklődés övezi. A Cowboy Carter korszakával a country műfajában is komoly sikereket ért el, és ismét bebizonyította, hogy több évtizedes karrier után is képes új irányokat találni. Közel 300 millió Instagram-követőjével továbbra is a világ legbefolyásosabb előadói közé tartozik.

forrás: Justin Sullivan/Getty Images

7. Kim Kardashian – 343 millió követő

Kim Kardashian mára jóval több egykori realitysztárnál. A SKIMS alapítójaként üzleti birodalmat épített, miközben divatmegjelenései és magánélete továbbra is kiemelt figyelmet kapnak. A közösségi média világában az elsők között ismerte fel, hogy a személyes márka akár egy egész vállalkozás alapja is lehet. Több mint 340 millió követője pedig azt mutatja, hogy az érdeklődés iránta egyáltalán nem csökkent.

6. Ariana Grande – 361 millió követő

Ariana Grande a popzene mellett Hollywoodban is egyre komolyabb szerepet tölt be. A Wicked-filmekben nyújtott alakítása újabb rajongókat hozott számára, miközben zenéivel továbbra is hatalmas közönséget ér el. Az énekesnő jellegzetes stílusa, különleges hangja és szépségápolási márkája is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalabb generáció egyik meghatározó kedvence maradjon. Instagram-oldalát több mint 360 millióan követik, amivel a világ legnépszerűbb női előadói között szerepel.

5. Dwayne Johnson – 379 millió követő

Dwayne Johnson, vagyis A Szikla karrierje a pankráció világából indult, mára azonban Hollywood egyik legismertebb és legjobban fizetett színészévé vált. Közösségi oldalán rendszeresen oszt meg edzős videókat, forgatási pillanatokat és családi tartalmakat. Rajongói különösen szeretik a humorát és azt a közvetlen kommunikációt, amellyel igyekszik kapcsolatban maradni a közönségével. Közel 380 millió követőjével a színészek között is kiemelkedő helyet foglal el.

4. Kylie Jenner – 380 millió követő

Kylie Jenner neve szinte összeforrt az Instagram világával. A Kardashian–Jenner család legfiatalabb tagja szépségipari vállalkozásaival, divatmegjelenéseivel és magánéletével is rendszeresen a figyelem középpontjába kerül. A Kylie Cosmetics alapítója pontosan tudja, hogyan keltsen érdeklődést egy új termék vagy kampány iránt. Egyetlen sminkje, ruhája vagy frizurája is elég ahhoz, hogy az interneten trend induljon. Több mint 380 millió követőjével még a világhírű hollywoodi színészek többségét is maga mögé utasítja.

forrás: Gilbert Flores/gettyimages

3. Selena Gomez – 401 millió követő

Selena Gomez nemcsak a zenei és színészi karrierjével, hanem a személyiségével is rengeteg rajongót szerzett. Az egykori Disney-sztár mára sikeres üzletasszony, producer és a mentális egészség egyik ismert szószólója lett. A Rare Beauty szépségmárka sikere, az Only Murders in the Building című sorozat és a magánéletéről szóló hírek mind hozzájárultak ahhoz, hogy folyamatosan reflektorfényben maradjon. Több mint 400 milliós követőtáborával Selena Gomez 2026-ban a legtöbb Instagram-követővel rendelkező női híresség.

2. Lionel Messi – 517 millió követő

Lionel Messi a világ egyik legismertebb sportolója, akinek népszerűsége messze túlmutat a futball világán. A 2022-es világbajnoki győzelem újabb mérföldkövet jelentett a karrierjében, és tovább növelte nemzetközi rajongótáborát. Az argentin játékos az Instagramon elsősorban sporteredményeiről, családjáról és együttműködéseiről oszt meg tartalmakat. Több mint félmilliárd követőjével Messi a világ második legnépszerűbb híressége az Instagramon.

1. Cristiano Ronaldo – 680 millió követő

Cristiano Ronaldo 2026-ban is megőrizte vezető helyét az Instagram legnépszerűbb hírességeinek rangsorában. A portugál futballista közel 680 milliós követőtáborával messze megelőzi valamennyi riválisát. Ronaldo a sporteredményei mellett rendkívül tudatosan építi személyes márkáját. Edzésvideói, családi pillanatai és reklámkampányai világszerte hatalmas érdeklődést váltanak ki. A futballista ráadásul nemcsak az Instagramon számít rekordtartónak: 2024-ben ő lett az első ember, aki a különböző közösségimédia-platformokon összesítve elérte az egymilliárd követést. A számok önmagukért beszélnek: Ronaldót több mint 160 millióval többen követik az Instagramon, mint Lionel Messit.

forrás: Yasser Bakhsh/Getty Images

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