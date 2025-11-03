Életmód
Íme, Tom Hardy 10 legjobb filmje a közönség szerint
A titok, amitől a bőröd és a hajad hálás lesz a reggeli kávédért
Egyetlen szám is elég ahhoz, hogy felfedd: ki az, akivel nem most találkoztál először, hanem már egy előző életben is összekötött titeket a sors.
Kevés karizmatikusabb fickót lehet említeni Tom Hardy Tom Hardy színész 34cikk 5galéria 4videó Még több róla nál jelenleg Hollywoodban, ez pedig azt is jelenti, hogy ő az egyik legfoglalkoztatottabb színész napjainkban a szakmában. Visszapillantva kacifántos pályafutására ez egyfelől evidens, másfelől viszont nem kicsit meglepő. Ugyanis az 1977-ben született Hardynak az édesapja elismert regényíró, édesanyja pedig képzőművész, tehát mondhatni egyenes út vezethetett volna oda, hogy egyszer az ő tehetsége is a művészetek valamely ágában bontakozik majd ki. Hangsúlyosan, "vezethetett volna", ugyanis ő inkább a lejtőt választotta, hogy aztán a lehető legmélyebbről mássza meg a legmagasabb hegyet.
Kamaszként lopásért csapták ki az iskolából, később pedig letartóztatták fegyvertartásért, miközben súlyos alkohol- és drogproblémákkal küzdött. Saját bevallása szerint egy lépésre került a börtöntől, azonban volt benne annyi ambíció a színészet irányába, hogy beiratkozzon a Richmond Drama Schoolba majd második körben London patinásabb drámaiskolájába, a Drama Centre Londonba. Itt aztán a drogokat és az alkoholt hátrahagyva mindent beleadott, ami a csövön kifért, gyakran 60 órát próbálva egyetlen héten. A kitartás eredményesnek bizonyult, az átlagos hollywoodi karrierutakhoz képest egészen hamar kapta meg első szerepét 2001-ben az Az elit alakulat című minisorozatban, majd ugyanebben az évben következett az első mozis debütálása is A sólyom végveszélyben című filmben.
A hirtelen jött siker és hírnév újra a káros szenvedélyek felé terelte, ami majdnem az életébe került túladagolás miatt. Ez volt az a pont, amikor úgy döntött, nem hagyja veszni formálódó karrierjét, ezért 2003-ban rehabilitációs intézetbe vonult. Ironikus, hogy ebben az évben jelent meg az egyik kevésbé ismert filmje Az utolsó pillanat címmel. Hardy leküzdötte démonait, 22 éve tiszta életet él, ez idő alatt pedig számos olyan produkcióban szerepelt, amit imádott a publikum. Most pedig el is hoztuk azt a 10 filmet, amit a legjobbnak értékeltek a nézők a színész karrierjében.
Kattints galériánkra, és megmutatjuk azt a 10 filmet Tom Hardy Tom Hardy színész 34cikk 5galéria 4videó Még több róla tól, amit a legjobbnak értékelt a közönség az IMDb moziadatbázis szavazatai alapján!
Az InStyle MEN Magyarország írása.
