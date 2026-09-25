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Tudtad? Ezzel A sárkányok háza sztárral járt korábban A szerelem képletének színésze
Forrás: A szerelem képlete c. film /Prime
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Megérkezett a héten Prime-ra az év egyik legjobban várt könyves adaptációja. A szerelem képletét pedig okkal várták izgatottak a könyvfanok, hiszen ez a regény egyszerre vicces, romantikus, megvan benne a fake dating minden velejárója, és persze közben a karakterek is nagyon szerethetők. És bár elég sok részlet (sőt, szereplő) is kimaradt a filmes verzióból, azért összességében egyelőre sikeresnek tűnik a projekt!
A főszerepeket Lili Reinhart és Tom Bateman játsszák, és nem véletlen, ha Adam Carlsen megtestesítője neked is ismerős volt valahonnan. Ő alakította a Netflix egyik legfordulatosabb sorozatának tartott Ne higgy a szemének! főszerepét, sőt, a Halál a Níluson filmben is játszott.
Ami viszont még ennél is jobban meglepte az embereket, hogy egykor A sárkányok háza egyik színésznőjével járt együtt. Tom Bateman korábban színházban is játszott, és itt ismerte meg a Rhaenys Targaryent játszó Eve Bestet. A színésznő 17 évvel idősebb nála, ekkor olyan 40 éves lehetett, a férfi pedig kb. 23. A kapcsolatukat sosem verték nagy dobra, de egyes infók szerint a próbák alatt szerettek egymásba és egy évet töltöttek együtt.
És tudod, mi az, ami még ennél is érdekesebb? Hogy A szerelem képlete eredetileg egy Reylo-fanfiction volt, azaz Ali Hazelwood a Star Warsból kiindulva írta meg, és igen, ez a Rey és Kylo Ren párosról szólt. Aztán szép lassan saját történetté nőtte ki magát, de végig úgy írta és képzelte el a külsejüket az írónő, ahogy a filmben a színészek kinéztek. Tehát Olive-ot Daisy Ridley, míg Adamet Adam Driver ihlette.
Ami azért vicces egybeesés, mert Tom Bateman felesége a való életben maga Daisy Ridley. A színésznő már látta is a filmet és imádta, azt pedig kifejezetten metának találta, hogy épp ezt a szerepet kapta meg a férje.
Tom egy másik interjúban azt is elmesélte, hogy amikor szóba került a könyv eredete, Daisy alapvetően pozitívan állt hozzá, és lényegében azt mondta: „Bármi, ami ráveszi az embereket az olvasásra.”
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