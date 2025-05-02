Promóciók
Csodaszép fotó készült Saroltáról: olyan, mint egy született Disney-hercegnő
Forrás: Max Mumby/Indigo/Getty Images
Pár nappal ezelőtt Lajos herceg ünnepelte a hetedik születésnapját, most pedig újabb gyerkőc fújhatja el a gyertyákat a tortáján Vilmos és Katalin otthonában: lányuk, Sarolta hercegné ugyanis május 2-án lett tízéves, a büszke szülők pedig természetesen róla is feltöltöttek egy új portét a közösségi oldalaikon.
A képet Sarolta édesanyja, Katalin hercegné készítette az iPhone-jával róla egy családi kiruccanáson: a kis hercegnő vonásaiban sokan látják édesapját, Vilmos herceget, de néhai nagyanyját, Diana hercegnét, továbbá az egykori uralkodót, II. Erzsébet királynőt is. Szerinted kire hasonlít a legjobban Sarolta?
Ha a gyerekeikről van szó, Katalin és Vilmos azért hajlamosak megszegni a családi szabályokat...
Galéria / 3 kép
3 szabály a királyi családban, amit Katalin és Vilmos megszegtek a gyerekeik nevelésénél
Hogy tetszett a cikk?
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
