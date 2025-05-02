Pár nappal ezelőtt Lajos herceg ünnepelte a hetedik születésnapját, most pedig újabb gyerkőc fújhatja el a gyertyákat a tortáján Vilmos és Katalin otthonában: lányuk, Sarolta hercegné ugyanis május 2-án lett tízéves, a büszke szülők pedig természetesen róla is feltöltöttek egy új portét a közösségi oldalaikon.

A képet Sarolta édesanyja, Katalin hercegné készítette az iPhone-jával róla egy családi kiruccanáson: a kis hercegnő vonásaiban sokan látják édesapját, Vilmos herceget, de néhai nagyanyját, Diana hercegnét, továbbá az egykori uralkodót, II. Erzsébet királynőt is. Szerinted kire hasonlít a legjobban Sarolta?

Ha a gyerekeikről van szó, Katalin és Vilmos azért hajlamosak megszegni a családi szabályokat...

Galéria / 3 kép 3 szabály a királyi családban, amit Katalin és Vilmos megszegtek a gyerekeik nevelésénél Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria