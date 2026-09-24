Tíz éve nem volt ilyen: újra együtt a Szívek szállodája sztárjai

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Bár felnőttként már más szemmel nézünk a Szívek szállodája szereplőire (például Deanre, de akár Rory-ra is), de a show örökre az egyik legkedvencebb (komfort) sorozatunk marad, amit MINDEN ősszel újra ledarálunk – kivétel nélkül!
Sőt, továbbra is reménykedünk abban, hogy egyszer még folytatják a Gilmore-lányok történetét, amit 2016-ban a négyrészes Egy év az életünkből miniszériával zártak le. (Tudnunk kell, ki Rory gyerekének az apja!)
De addig is, amíg az újabb epizódokat manifesztáljuk, már annak is borzasztóan örülünk, ha azt láthatjuk Stars Hollow lakóinak megformálóit, például a Lorelai-t alakító Lauren Graham Lauren Graham Színésznő 10cikk 1galéria 0videó Még több róla et és a Rory-t megformáló Alexis Bledelt.
Szeptember 26-án viszont egy másik, régóta várt reunionra került sor: Lauren Graham Lauren Graham Színésznő 10cikk 1galéria 0videó Még több róla a sorozatban a legjobb barátnőjét, Sookie St. Jamest játszó Melissa McCarthy oldalán pózolt a vörös szőnyegen.
2020-ban ugyan posztoltak egy közös szelfit Instagramon, de utoljára az Egy év az életünkből szériában jelentek meg együtt a kamerák előtt - de azt mondják egyébként, hogy a való életben is jó barátokká váltak az évek során és tartják egymással a kapcsolatot.
Kíváncsi vagy, melyik szereplő lennél a sorozatból a csillagjegyed szerint?
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