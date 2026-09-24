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Tíz éve nem volt ilyen: újra együtt a Szívek szállodája sztárjai

#Sorozat
#lauren graham
#Szívek szállodája
#melissa mccarthy
#Reunion
Barna Borbála
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Sztárok, Kult
Utoljára frissült: 2026. szeptember 24. 15:21

Forrás: RTL Sajtóklub

Szívek szállodája
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Nincs ősz a Gilmore-lányok nélkül, és a sorozat sztárjai az évszak beköszönte alkalmából megleptek minket egy rég várt találkozóval!

Bár felnőttként már más szemmel nézünk a Szívek szállodája szereplőire (például Deanre, de akár Rory-ra is), de a show örökre az egyik legkedvencebb (komfort) sorozatunk marad, amit MINDEN ősszel újra ledarálunk – kivétel nélkül!

Sőt, továbbra is reménykedünk abban, hogy egyszer még folytatják a Gilmore-lányok történetét, amit 2016-ban a négyrészes Egy év az életünkből miniszériával zártak le. (Tudnunk kell, ki Rory gyerekének az apja!)

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De addig is, amíg az újabb epizódokat manifesztáljuk, már annak is borzasztóan örülünk, ha azt láthatjuk Stars Hollow lakóinak megformálóit, például a Lorelai-t alakító Lauren Graham Lauren Graham Színésznő 10cikk 1galéria 0videó Még több róla et és a Rory-t megformáló Alexis Bledelt.

Szeptember 26-án viszont egy másik, régóta várt reunionra került sor: Lauren Graham Lauren Graham Színésznő 10cikk 1galéria 0videó Még több róla a sorozatban a legjobb barátnőjét, Sookie St. Jamest játszó Melissa McCarthy oldalán pózolt a vörös szőnyegen.

A Szívek szállodája sorozatban Lorelai-t alakító Lauren Graham és a Sookie St. Jamest játszó Melissa McCarthy végre újra találkoztak a kamerák előtt!
forrás: Chloe Kern/Getty Images
A Szívek szállodája sorozatban Lorelai-t alakító Lauren Graham és a Sookie St. Jamest játszó Melissa McCarthy végre újra találkoztak a kamerák előtt!

2020-ban ugyan posztoltak egy közös szelfit Instagramon, de utoljára az Egy év az életünkből szériában jelentek meg együtt a kamerák előtt - de azt mondják egyébként, hogy a való életben is jó barátokká váltak az évek során és tartják egymással a kapcsolatot.

Imádjuk, hogy újra együtt láthattuk a két színésznőt!
forrás: Gilbert Flores/Getty Images
Imádjuk, hogy újra együtt láthattuk a két színésznőt!

Kíváncsi vagy, melyik szereplő lennél a sorozatból a csillagjegyed szerint?

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