Timothée Chalamet az Oscar-gála legnagyobb vesztese: Törölte őt Hollywood, mert kritizálta az operát és a balettet?

Timothée Chalamet heteken, sőt, hónapokon át biztos befutónak tűnt az Oscar-gálán a legjobb színész díjáért folytatott küzdelemben, és történelmet is írhatott volna, mint a kategória második legfiatalabb nyertese – végül azonban sajnos nem egészen úgy sikerült azt a bizonyos történelmet megírnia, mint azt gondolta volna.

A színész ugyanis pár héttel az átadó előtt megjegyzéseket tett a balettre és az operára, azzal viccelődött, hogy ő ezek senkit sem érdekelnek már, ezért nem is tartaná őket életben. Nos, ezek után rengetegen arra tippeltek, hogy az Akadémia nem rá fog szavazni, és nekik igazuk is lett: Michael B. Jordan, a Bűnösök főszereplője lett a befutó.

Persze soha nem tudjuk meg, hogy TÉNYLEG ennyin múlott volna Timothée aranyszobra, de egy biztos, elég sok művészt, alkotót, intézmény magára haragított ezzel és az tagadhatatlan, hogy az Oscar-átadó alatt is többször viccesen beszóltak neki emiatt...

Jöhet még pár sokkoló pillanat az Osca-gálák történetéből?

Galéria / 6 kép Minden idők 6 legsokkolóbb Oscar-díjátadós pillanata az emberek szavazatai alapján Megnézem a galériát

