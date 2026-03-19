Timothée Chalamet sokak szerint elszállt magától: Vajon az Oscar-díj elvesztése jó lecke lesz neki a változásra?

Utoljára frissült: 2026. március 18. 21:31

Azt mondják, a csúcsról lehet a legnagyobbat bukni, és a Dűne-filmek sztárjával most pontosan ez is történt...

A 2026-os Oscar-gála EGYÉRTELMŰ vesztese Timothée Chalamet, aki elbukta a legjobb színésznek járó díjat, ráadásul a filmje, a Marty Supreme egyetlen jelölést sem tudott szoborra váltani. Vannak, akik azt mondják, hogy a harmincéves sztár kifejezetten arrogáns lett az utóbbi időben, de sokan vannak azok is, akik szerint Timmy visszafordította azt a bizonyos glow up folyamatot – és ez kívül-belül meglátszik rajta.

Timothée Chalamet pont az Oscar-átadó előtt szólt be a balett-, és az opera közösségének, kijelentette, hogy ezeket a műfajokat kár életben tartani, és ez a megszólalása is közrejátszhatott abban, hogy az Akadémia nem neki ítélte oda az Oscart. (Ez azt jelenti, hgy már a harmadik jelölését zárta sikertelenül.) A színész állítólag elsők között hagyta el a gála helyszínét a barátnőjével, Kylie Jennerrel, ami azért nem meglepő…

Olvasd el ezt is! Timothée Chalamet az Oscar-gála legnagyobb vesztese: Törölte őt Hollywood, mert kritizálta az operát és a balettet?

„Ma este rendkívül szigorúak a biztonsági intézkedések” – jelentette ki a show elején Conan O’Brien műsorvezető a nyitóbeszédében. „Azt mondták, aggódnak mind az opera-, mind a balettközösség támadásai miatt. Egyszerűen mérgesek, hogy kihagytad a jazzt!” – célzott a közönség soraiban ülő sztárra, aki a Szólíts a neveden és a Sehol se otthon filmekért sem kapta meg az Oscart.

Ez most mégis tragikusabb fordulat számára, mivel ezúttal ő tűnt a biztos befutónak: a Golden Globe és a Critics’ Choice-díjakat ő vihette haza a Marty Supreme filmért. Egy bennfentes azt mondja, ha egy projekt ekkorát bukik, a rajta dolgozók felül szokták vizsgálni az okokat – és ideje lenne, hogy ezt Timothée is megtegye: a fura, Z generációs humorral vegyített, öntelt kommunikációja sokakat elriasztott. (Akkor is, ha az utóbbit a karakterétől vette át.)

Olvasd el ezt is! Marty Supreme tényleg megéri a hype-ot? Megnéztük, és ez az őszinte véleményünk

Kíváncsiak vagyunk, mindezek után hogyan fogja majd promózni a Dűne harmadik részét, vagy a fejlesztés alatt álló folytatást a Wonka filmhez, de a filmiparban dolgozók közül vannak, akik azt gondolják, nem bánja azt, ahogy a Marty Supreme-et reklámozta, mert az jól teljesített a jegypénztárakban. Plusz nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az Akadémia hajlamos megváratni színészeket az Oscarral – így volt ez Leonardo DiCaprióval is.

Timothée Chalamet az utóbbi időben mindenhova Kylie Jenner társaságában érkezik. És azt tudtad, hogy a kapcsolatuk működésének érdekében több fura szabályt is hoztak egymás felé?

