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Ez a gyönyörű nő Theo James felesége: az Úriemberek sztárja 17 éve foglalt

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#theo james felesége
Kerekes Vivien
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Sztárok
Utoljára frissült: 2026. szeptember 7. 10:29

Forrás: Getty Images

Ez a gyönyörű nő Theo James felesége: az Úriemberek sztárja 17 éve foglalt
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Ruth Kearney maga is színésznő, de míg férje világsztár lett, őt hírnév helyett a kreatív szerepek vonzzák.

Ha most lenyitjuk a Facebookot, TikTokot vagy Instát, mindenhol Theo James Theo James színész, énekes 6cikk 1galéria 0videó Még több róla arca jön velünk szembe. És mi ezt NAGYON NEM BÁNJUK! Bár az algoritmust szépen építgetjük magunknak, most nem csak ezen múlik, hogy a színész mindenhol ott van. Megérkezett ugyanis az Úriemberek második évadja a Netflixre, és -no spoilers- bizony nem okozott csalódást, ami azért nem volt egyszerű, hiszen az első évad magasra tette a lécet.

Ami biztos, hogy Theo James Theo James színész, énekes 6cikk 1galéria 0videó Még több róla fantasztikus casting döntés volt, és a többi főszereplő is nagyon jól hozza a karaktereket, ráadásul már a 2. évad ELŐTT egyértelmű volt, hogy lesz harmadik is. Szóval az Úriemberekre ugyan most 2 évet kellett várnunk, de a következő évad jó eséllyel már jövőre landol a Netflixen.

Ki is Theo James Theo James színész, énekes 6cikk 1galéria 0videó Még több róla felesége?

A sorozat premierje kapcsán pedig ismét ellepték a netet a Theo James Theo James színész, énekes 6cikk 1galéria 0videó Még több róla -szel készült interjúk, red carpet fotók és videók, amelyek kapcsán sokan kíváncsiak lettek a magánéletére is. A színész valójában már régóta nem szingli, sőt! Egyike azoknak a hollywoodi sztároknak, akik a főiskolán leültek egy szimpatikus lány mellé, és aztán ezt a lányt feleségül vették!

2009-ben Theo James Theo James színész, énekes 6cikk 1galéria 0videó Még több róla a Bristol Old Vic Theatre Schoolba járt, ahol színésznek tanult, és itt futott össze Ruth Kearney-vel. Theo később felfedte, hogy már elég korán érezte, hogy működik köztük a dolog, és ez bizony nem csak barátság lesz, ráadásul elég meghatározó volt az is, hogy együtt mentek végig a karrierjük legelső évein. Mondhatni nemcsak a jó helyen, de a jó időben is voltak, ugyanabban az életszakaszban.

Az esküvőt nem siették el, 2018-ban keltek egybe, de ezen a ponton már elképzelhetetlen is lett volna számukra, hogy ne együtt éljék le életüket. Annak ellenére is, hogy amikor A beavatott széria elstartolt, majd Theo James Theo James színész, énekes 6cikk 1galéria 0videó Még több róla karrierje beindult, a pletykalapok állandóan arról cikkeztek, hogy a színész elhagyta barátnőjét Shailene Woodley miatt. Erről viszont szó sem volt, és bár ezek az álhírek bármilyen kapcsolatot próbára tehetnek, ők továbbra is stabil alapokon álltak.

Ruth Kearney egyébként maga is színésznő, de tudatosan távol maradt a hollywoodi celebvilágtól; miközben Theo világsztár lett, ő kisebb sorozatszerepekkel és jóval visszafogottabb nyilvánossággal építette a karrierjét. Legismertebb szerepei közé tartozik Jess Parker a Primeval-ben, Daisy Locke a The Following-ban, London a Netflix Flaked című sorozatában, illetve szerepelt a Sanditon-ban is – utóbbiban ráadásul Theóval együtt.

Theo James Theo James színész, énekes 6cikk 1galéria 0videó Még több róla egyébként már kétgyerekes apuka is, és imádja a szabadidejét a gyerekekkel tölteni, ezért aztán nagyon megválogatja, milyen szerepek miatt utazik el hosszabb időre tőlük.

2021-ben született meg kislánya, majd 2023-ban kisfia, és annyira védik őket a nyilvánosságtól, hogy még nevüket sem osztották meg. Theo egyébként többször beszélt arról, mennyire megváltoztatta az apaság. Azt mondta, az első gyerek érkezése eleinte teljesen felforgatta az életét, de végül sokkal stabilabb, nyugodtabb emberré tette. A korábbi görcsölés és állandó aggódás is enyhült benne, mert rájött, hogy vannak dolgok, amelyek sokkal fontosabbak a karriernél.

A munkához való hozzáállása is megváltozott: ma már nehezebben viseli, ha hosszabb időre távol kell lennie a családjától, és azt mondta, az apaság miatt sokkal tudatosabban választ szerepeket. Korábban hajlamosabb volt minden lehetőség után rohanni, ma már a családi stabilitás is komoly szempont nála.

2026-ban pedig egészen őszintén beszélt arról is, hogy fiút nevelni most bizonyos szempontból ijesztőnek érzi. Főleg az aggasztja, hogy a mai kultúra sokszor a pénzt, a státuszt és a sikert ünnepli az empátia és az erkölcsi tartás helyett, és szeretné, ha a fia nem ebbe az irányba sodródna.

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