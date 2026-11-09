Ez a nem semmi! Így néznek ki most a The Walking Dead sztárjai

16 évvel ezelőtt érkezett meg a világ egyik legsikeresebb zombis sorozata, amely ennyi év elteltével is folytatódik - legalábbis spin-offok formájában. Az anyasorozat, a The Walking Dead első néhány évada hatalmas siker volt, rengeteg nézővel, azonban fokozatosan, több közkedvelt szereplő kiírása után többen is elpártoltak a sorozattól. Arról nem is beszélve, hogy az akciódús jelenetek száma is jelentősen lecsökkent, és főleg a dráma, a lassabb tempó jellemezte a szériát.

Ettől függetlenül abban minden rajongó egyetért, hogy az első néhány TWD-évad felülmúlhatatlan volt, és a spin-offok is szép nézettséget hoztak össze. Szinte hihetetlen belegondolni, hogy 16 év telt el azóta, hogy Rick felébredt a kórházban, és meglátta a "Don't open, dead inside" feliratot, na meg a zombikislányt a kocsik között.

Most utánajártunk, hogy néznek ki napjainkban a The Walking Dead szereplői:

Pinterest RICK GRIMES – 07521 088965 Galéria / 30 kép Így néznek ki most a The Walking Dead sztárjai - 16 évvel később Megnézem a galériát

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