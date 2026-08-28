Életmód
7 sztárpasi, akiről szörnyű dolgok derültek ki, mégsem törölte őket Hollywood - És 7 nő, akit jóval kevesebbért blacklisteltek
Forrás: Getty Images
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Hollywood sosem ugyanazzal a mércével mérte a férfiakat és a nőket, és erre talán nincs is látványosabb bizonyíték annál, ahogyan egy-egy botrány után alakult a karrierjük. Akadtak férfisztárok, akikről erőszakos ügyek, súlyos visszaélések vagy egészen megdöbbentő vádak kerültek napvilágra, mégis tovább kapták a szerepeket, díjakat, nagy stúdiófilmeket – mintha a szakma újra és újra hajlandó lett volna adni nekik még egy esélyt.
Közben női sztároknál sokszor jóval kevesebb is elég volt ahhoz, hogy „nehéznek” vagy „hálátlannak” bélyegezzék őket. És míg néhány férfi pályája a legsúlyosabb botrányokat is túlélte, bizonyos nők karrierje egy ennél sokkal kisebb „vétség” után látványosan megtorpant. Mutatunk 7 férfisztárt, akiket Hollywood a botrányaik ellenére sem engedett el, és 7 nőt, akinek ehhez képest meglepően kevés is elég volt ahhoz, hogy hosszú időre (vagy akár végleg) félreállítsák.
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Íme a lista:
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Életmód
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